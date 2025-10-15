Editorial
Las caras de la noticia: 15 de octubre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
SANTIAGO MUÑOZ MACHADO▲
Primera edición física del Diccionario Histórico de la Lengua. El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha presentado en Arequipa (Perú) la primera edición física del Diccionario histórico de la lengua española «un hito» que se publique, en palabras del director de la Institución.
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲
Castilla y León presenta los Presupuestos en tiempo y forma. Castilla y León ha presentado en tiempo y forma el proyecto de Presupuestos de la región, que alcanza los 15.715 millones, por los que vuelven a ser los más altos y con especial atención a las familias y el desarrollo rural.
VICENTE VALLÉS▲
Reconocimiento a su labor en favor de las víctimas. La asociación Dignidad y Justicia ha condecorado al periodista y presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, por su labor en favor de las víctimas del terrorismo, junto a la exconcejal del PP en San Sebastián, María San Gil, y Estaban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.
