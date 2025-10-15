Acceso

Las caras de la noticia: 15 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press
El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado.

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO▲

Director de la Real Academia Española

Primera edición física del Diccionario Histórico de la Lengua. El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha presentado en Arequipa (Perú) la primera edición física del Diccionario histórico de la lengua española «un hito» que se publique, en palabras del director de la Institución.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Presidente de la Junta de Castilla y León

Castilla y León presenta los Presupuestos en tiempo y forma. Castilla y León ha presentado en tiempo y forma el proyecto de Presupuestos de la región, que alcanza los 15.715 millones, por los que vuelven a ser los más altos y con especial atención a las familias y el desarrollo rural.

El periodista Vicente Vallés inaugura este sábado los cursos de verano de Jerez (Cádiz)
El periodista Vicente Vallés

VICENTE VALLÉS▲

Periodista y presentador de Antena 3 Noticias

Reconocimiento a su labor en favor de las víctimas. La asociación Dignidad y Justicia ha condecorado al periodista y presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, por su labor en favor de las víctimas del terrorismo, junto a la exconcejal del PP en San Sebastián, María San Gil, y Estaban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.

