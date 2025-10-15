Las caras de la noticia: 15 de octubre de 2025

El director de la Real Academia Española (RAE), Santiago Muñoz Machado. Alejandro Martínez Vélez / Europa Press Alejandro Martínez Vélez Europa Press

SANTIAGO MUÑOZ MACHADO▲

Primera edición física del Diccionario Histórico de la Lengua. El director de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, ha presentado en Arequipa (Perú) la primera edición física del Diccionario histórico de la lengua española «un hito» que se publique, en palabras del director de la Institución.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco Ical

ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Castilla y León presenta los Presupuestos en tiempo y forma. Castilla y León ha presentado en tiempo y forma el proyecto de Presupuestos de la región, que alcanza los 15.715 millones, por los que vuelven a ser los más altos y con especial atención a las familias y el desarrollo rural.

El periodista Vicente Vallés inaugura este sábado los cursos de verano de Jerez (Cádiz) Europa Press

VICENTE VALLÉS▲

Reconocimiento a su labor en favor de las víctimas. La asociación Dignidad y Justicia ha condecorado al periodista y presentador de Antena 3 Noticias, Vicente Vallés, por su labor en favor de las víctimas del terrorismo, junto a la exconcejal del PP en San Sebastián, María San Gil, y Estaban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia.