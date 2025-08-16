Acceso

Las caras de la noticia: 16 de agosto de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticiaA. CruzLa Razón
El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante una rueda de prensa para presentar los resultados del primer trimestre de 2021
El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante una rueda de prensa para presentar los resultados del primer trimestre de 2021Rober SolsonaEuropa Press

GONZALO GORTÁZAR▲

CEO de CaixaBank

CaixaBank lanza una línea de ayudas por los incendios. CaixaBank ha habilitado una línea de ayudas para los afectados por los incendios forestales para anticipar el cobro de las indemnizaciones, y a través de AgroBank se destinarán las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas necesiten.

Florentino Pérez, en su discurso en la última asamblea del Real Madrid
Florentino Pérez, en su discurso en la última asamblea del Real MadridEuropa Press

FLORENTINO PÉREZ▲

Presidente del Real Madrid

Por segundo año consecutivo el Real Madrid es el club más valioso del mundo. El Real Madrid es, por segundo año consecutivo, la marca de fútbol más valiosa del mundo y por cuarto año seguido la más fuerte, según el informe Football 50-2025, que le da una puntuación de 94,9 sobre 100.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un pleno del Congreso.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un pleno del Congreso.Gonzalo PérezLa Razón

ÓSCAR PUENTE

Ministro de Transportes

Debería tomar nota de la «Renfe» alemana. El gobierno alemán ha fulminado al director de la «Renfe» alemana porque los trenes llegan más de quince minutos tarde y por el caos en la infraestructura, lo que invita al ministro español a tomar una decisión, en vez de hablar de dudosa «puntualidad suiza» de los trenes españoles.

