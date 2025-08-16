Las caras de la noticia: 16 de agosto de 2025

El consejero delegado de Caixabank, Gonzalo Gortázar, durante una rueda de prensa para presentar los resultados del primer trimestre de 2021 Rober Solsona Europa Press

GONZALO GORTÁZAR▲

CaixaBank lanza una línea de ayudas por los incendios. CaixaBank ha habilitado una línea de ayudas para los afectados por los incendios forestales para anticipar el cobro de las indemnizaciones, y a través de AgroBank se destinarán las inversiones que las explotaciones agrarias o ganaderas necesiten.

Florentino Pérez, en su discurso en la última asamblea del Real Madrid Europa Press

FLORENTINO PÉREZ▲

Por segundo año consecutivo el Real Madrid es el club más valioso del mundo. El Real Madrid es, por segundo año consecutivo, la marca de fútbol más valiosa del mundo y por cuarto año seguido la más fuerte, según el informe Football 50-2025, que le da una puntuación de 94,9 sobre 100.

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante un pleno del Congreso. Gonzalo Pérez La Razón

ÓSCAR PUENTE▼

Debería tomar nota de la «Renfe» alemana. El gobierno alemán ha fulminado al director de la «Renfe» alemana porque los trenes llegan más de quince minutos tarde y por el caos en la infraestructura, lo que invita al ministro español a tomar una decisión, en vez de hablar de dudosa «puntualidad suiza» de los trenes españoles.