Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia 19 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Editorial
Creada:
Última actualización:
Carlos Alcaraz of Spain in action against Alexander Zverev of Germany during the semi-final round of the Cincinnati Open tennis tournament in Mason, Ohio, USA, 16 August 2025. (Tenis, Alemania, España)
Carlos Alcaraz of Spain in action against Alexander Zverev of Germany during the semi-final round of the Cincinnati Open tennis tournament in Mason, Ohio, USA, 16 August 2025. (Tenis, Alemania, España) MARK LYONSEFE/EPA

CARLOS ALCARAZ▲

Tenista

Será número uno del mundo si gana el Abierto de Estados Unidos. El tenista español se ha acercado esta semana al número uno del ranking ATP tras recortar 1100 puntos al italiano Jannik Sinner tras su pase a la final del torneo de Cincinnati. Recuperará el número uno si gana el US Open.

El general de división Francisco Javier Marcos
El general de división Francisco Javier MarcosMDEMDE

F. JAVIER MARCOS IZQUIERDO▲

Teniente general de la UME

Heroica labor de todos los que luchan contra los incendios. En la Unidad Militar de Emergencias simbolizamos el reconocimiento a la heroica labor de todos los que combaten la plaga de incendios que asola la nación. Sin los medios suficientes, luchan por la seguridad de los españoles.

Jon Rahm of Legion XIII poses with the LIV golf season individual trophy on day three of LIV Golf Indianapolis at The Club at Chatham Hills on August 17, 2025 in Westfield, Indiana.
Jon Rahm of Legion XIII poses with the LIV golf season individual trophy on day three of LIV Golf Indianapolis at The Club at Chatham Hills on August 17, 2025 in Westfield, Indiana. Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICAGetty Images via AFP

JON RAHM▲

Golfista

Gana el LIV Golf por segundo año consecutivo. Jon Rahm ha conquistado el LIV Golf por segundo año consecutivo tras firmar una gesta en el torneo de Indianápolis (Estados Unidos) que le ha permitido superar al chileno Niemann. Su regularidad ha sido clave pese a no ganar ningún torneo en 2025.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas