Editorial
Las caras de la noticia 19 agosto 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
CARLOS ALCARAZ▲
Será número uno del mundo si gana el Abierto de Estados Unidos. El tenista español se ha acercado esta semana al número uno del ranking ATP tras recortar 1100 puntos al italiano Jannik Sinner tras su pase a la final del torneo de Cincinnati. Recuperará el número uno si gana el US Open.
F. JAVIER MARCOS IZQUIERDO▲
Heroica labor de todos los que luchan contra los incendios. En la Unidad Militar de Emergencias simbolizamos el reconocimiento a la heroica labor de todos los que combaten la plaga de incendios que asola la nación. Sin los medios suficientes, luchan por la seguridad de los españoles.
JON RAHM▲
Gana el LIV Golf por segundo año consecutivo. Jon Rahm ha conquistado el LIV Golf por segundo año consecutivo tras firmar una gesta en el torneo de Indianápolis (Estados Unidos) que le ha permitido superar al chileno Niemann. Su regularidad ha sido clave pese a no ganar ningún torneo en 2025.
✕
Accede a tu cuenta para comentar