Las caras de la noticia 19 septiembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
Ciclismo/Vuelta.- AV.- Vingegaard reina en la Bola del Mundo y ata La Vuelta
JONAS VINGEGAARD

JONAS VINGEGAARD▲

Ciclista

Medalla de Oro de la Comunidad de Madrid a La Vuelta a España. Isabel Díaz Ayuso ha anunciado que el Gobierno regional concederá la Medalla de Oro de la Comunidad, que otorga en el marco de los reconocimientos del Dos de Mayo, a la Vuelta Ciclista, además de premiar al ganador, el danés Jonas Vingegaard.

Luis de la Fuente, en el partido de España ante Turquía
LUIS DE LA FUENTE

LUIS DE LA FUENTE▲

Seleccionador nacional de fútbol

España vuelve al número uno del ranking FIFA. La selección española masculina de fútbol volvió oficialmente más de una década después al número uno del ranking FIFA en lugar de la campeona del mundo, Argentina, después de los resultados del pasado parón internacional.

La líder del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto
REYES MAROTO

REYES MAROTO

Portavoz del PSOE-M en el Ayuntamiento de Madrid

Al juzgado por acusar a Ayuso de «asesinar» a 7.291 mayores. Reyes Maroto acabará en el juzgado. Ha dicho que nunca quiso «acusar a nadie de asesino», pero lo hizo cuando señaló a Ayuso por «asesinar» a «7.291 mayores en residencias». Tendrá que declarar por un presunto delito de calumnias.

