Editorial
Las caras de la noticia 2 noviembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ISIDRO FAINÉ▲
CaixaForum Madrid se convierte en la casa de Matisse. CaixaForum Madrid ofrece la exposición «Chez Matisse. El legado de una nueva pintura», que homenajea a Henri Matisse con obras de todas las épocas en diálogo con grandes figuras del arte del siglo XX.
DOLORS MONTSERRAT▲
La contrarreforma de la justicia del Gobierno, a Europa. Dolors Montserrat ha presentado una pregunta a la Comisión Europea para que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se ajusta al derecho de la UE y a los valores del Estado de derecho del Tratado de la UE.
PALOMA CASTRO▼
Política miserable a costa del sufrimiento del adversario. Alejo Miranda de Larra, el senador del PP que interrogó a Pedro Sánchez, estuvo entre la vida y la muerte en la pandemia. La diputada Castro se mofó de su agonía y de sus presuntas secuelas. En un partido honorable no duraría un minuto más.
