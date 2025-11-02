Las caras de la noticia 2 noviembre 2025

Economía.- Isidro Fainé es reelegido vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras Europa Press

CaixaForum Madrid se convierte en la casa de Matisse. CaixaForum Madrid ofrece la exposición «Chez Matisse. El legado de una nueva pintura», que homenajea a Henri Matisse con obras de todas las épocas en diálogo con grandes figuras del arte del siglo XX.

Dolors Montserrat en Granollers Quique García Agencia EFE

La contrarreforma de la justicia del Gobierno, a Europa. Dolors Montserrat ha presentado una pregunta a la Comisión Europea para que evalúe si la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal se ajusta al derecho de la UE y a los valores del Estado de derecho del Tratado de la UE.

La diputada socialista Paloma Castro. PSDEG Europa Press

Política miserable a costa del sufrimiento del adversario. Alejo Miranda de Larra, el senador del PP que interrogó a Pedro Sánchez, estuvo entre la vida y la muerte en la pandemia. La diputada Castro se mofó de su agonía y de sus presuntas secuelas. En un partido honorable no duraría un minuto más.