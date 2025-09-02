Editorial
Las caras de la noticia: 2 de septiembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
XABI ALONSO▲
Llega líder y pleno de puntos al primer parón. El nuevo Real Madrid, que partió con el hándicap de una menor preparación, está cumpliendo sus objetivos en este arranque de temporada. De momento, ha llegado líder al primer parón de la liga con pleno de victorias. La mano del técnico tolosarra se aprecia ya.
RICARDO ALONSO▲
Director General de la futura Universidad del ICAM. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado el nombramiento de Ricardo Alonso García como Director General de ICAM Universidad, el innovador centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.
YOLANDA DÍAZ▼
Saca a pasear el espantajo del «dumping fiscal». Yolanda Díaz busca su minuto de gloria en todos los charcos que le permiten pisar. También con la trola de la quita de la deuda. La cree parcial y modesta y en todo caso condicionada a que no exista «dumping fiscal». Así ataca a Madrid.
