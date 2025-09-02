Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia: 2 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
Fútbol.- Xabi Alonso: &quot;Creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones&quot;
Fútbol.- Xabi Alonso: "Creo que tampoco hay que rearbitrar todas las situaciones"Europa Press

XABI ALONSO▲

Entrenador del Real Madrid

Llega líder y pleno de puntos al primer parón. El nuevo Real Madrid, que partió con el hándicap de una menor preparación, está cumpliendo sus objetivos en este arranque de temporada. De momento, ha llegado líder al primer parón de la liga con pleno de victorias. La mano del técnico tolosarra se aprecia ya.

Ricardo Alonso
Ricardo AlonsoUniversidad Complutense

RICARDO ALONSO▲

Jurista

Director General de la futura Universidad del ICAM. El Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) ha anunciado el nombramiento de Ricardo Alonso García como Director General de ICAM Universidad, el innovador centro universitario adscrito a la Universidad Complutense de Madrid.

Yolanda Díaz defiende un pacto contra incendios con las CCAA y clama: &quot;La prevención no puede estar en manos privadas&quot;
Yolanda Díaz defiende un pacto contra incendios con las CCAA y clama: "La prevención no puede estar en manos privadas"Europa Press

YOLANDA DÍAZ

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo

Saca a pasear el espantajo del «dumping fiscal». Yolanda Díaz busca su minuto de gloria en todos los charcos que le permiten pisar. También con la trola de la quita de la deuda. La cree parcial y modesta y en todo caso condicionada a que no exista «dumping fiscal». Así ataca a Madrid.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas