Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia: 22 de noviembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Las caras de la noticiaT. GallardoLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
Ignacio Galán
Ignacio GalánIberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Presidente de Iberdrola

Luz verde a su proyecto para suministrar energía hidroeléctrica entre EE UU y Canadá. Iberdrola ha obtenido la autorización definitiva para el proyecto de la línea de transporte de energía hidroeléctrica que conectará Quebec (Canadá) y Nueva Inglaterra (Estados Unidos). Abastecerá a 1,2 millones de hogares.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, posa tras una rueda de prensa para informar sobre los datos económicos de Mercadona en 2024 y sus previsiones para 2025, en Jarrods, a 11 de marzo de 2025, en Paterna, Valencia.
El presidente de Mercadona, Juan Roig, posa tras una rueda de prensa para informar sobre los datos económicos de Mercadona en 2024 y sus previsiones para 2025, en Jarrods, a 11 de marzo de 2025, en Paterna, Valencia.Rober SolsonaEuropa Press

JUAN ROIG▲

Presidente de Mercadona

Justa reclamación por la lentitud de las obras en el Corredor Mediterráneo. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reclamado mayor celeridad en las obras del corredor ferroviario. «No queremos ir a 350 km/h; con pasar de 100 km/h entre Valencia y Barcelona ya estaríamos contentos».

Irene Montero ve &quot;golpismo judicial&quot; en el juicio al fiscal general e insiste a Sánchez en que &quot;reviente&quot; a la derecha
Irene Montero ve "golpismo judicial" en el juicio al fiscal general e insiste a Sánchez en que "reviente" a la derechaEuropa Press

IRENE MONTERO

Eurodiputada de Podemos

Indignación en el mundo judicial por sus críticas a la sentencia contra el fiscal general. La exministra de la nefasta ley del «solo sí es sí», que aprobó el Gobierno pese a todos los dictámenes en contra, califica ahora la sentencia contra el fiscal general como «golpismo judicial, mediático y político».

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas