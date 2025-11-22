Las caras de la noticia: 22 de noviembre de 2025

Ignacio Galán Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Luz verde a su proyecto para suministrar energía hidroeléctrica entre EE UU y Canadá. Iberdrola ha obtenido la autorización definitiva para el proyecto de la línea de transporte de energía hidroeléctrica que conectará Quebec (Canadá) y Nueva Inglaterra (Estados Unidos). Abastecerá a 1,2 millones de hogares.

El presidente de Mercadona, Juan Roig, posa tras una rueda de prensa para informar sobre los datos económicos de Mercadona en 2024 y sus previsiones para 2025, en Jarrods, a 11 de marzo de 2025, en Paterna, Valencia. Rober Solsona Europa Press

JUAN ROIG▲

Justa reclamación por la lentitud de las obras en el Corredor Mediterráneo. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reclamado mayor celeridad en las obras del corredor ferroviario. «No queremos ir a 350 km/h; con pasar de 100 km/h entre Valencia y Barcelona ya estaríamos contentos».

Irene Montero ve "golpismo judicial" en el juicio al fiscal general e insiste a Sánchez en que "reviente" a la derecha Europa Press

IRENE MONTERO▼

Indignación en el mundo judicial por sus críticas a la sentencia contra el fiscal general. La exministra de la nefasta ley del «solo sí es sí», que aprobó el Gobierno pese a todos los dictámenes en contra, califica ahora la sentencia contra el fiscal general como «golpismo judicial, mediático y político».