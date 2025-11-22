Editorial
Las caras de la noticia: 22 de noviembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
IGNACIO GALÁN▲
Luz verde a su proyecto para suministrar energía hidroeléctrica entre EE UU y Canadá. Iberdrola ha obtenido la autorización definitiva para el proyecto de la línea de transporte de energía hidroeléctrica que conectará Quebec (Canadá) y Nueva Inglaterra (Estados Unidos). Abastecerá a 1,2 millones de hogares.
JUAN ROIG▲
Justa reclamación por la lentitud de las obras en el Corredor Mediterráneo. El presidente de Mercadona, Juan Roig, ha reclamado mayor celeridad en las obras del corredor ferroviario. «No queremos ir a 350 km/h; con pasar de 100 km/h entre Valencia y Barcelona ya estaríamos contentos».
IRENE MONTERO▼
Indignación en el mundo judicial por sus críticas a la sentencia contra el fiscal general. La exministra de la nefasta ley del «solo sí es sí», que aprobó el Gobierno pese a todos los dictámenes en contra, califica ahora la sentencia contra el fiscal general como «golpismo judicial, mediático y político».
