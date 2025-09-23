Acceso

Las caras de la noticia 23 septiembre 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Ayuso inaugura la segunda edición de Madrid Investment Forum
Ayuso inaugura la segunda edición de Madrid Investment ForumGustavo ValienteEuropa Press

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Estrategia para reforzar «la marca Madrid» en el mundo. La Comunidad de Madrid pondrá en marcha en 2026 la primera estrategia de internacionalización de la economía madrileña para atraer más inversión extranjera y reforzar «la marca de Madrid» en todo el mundo.

Chus Mateo, con el trofeo de la última Liga Endesa
Chus Mateo, con el trofeo de la última Liga EndesaReal Madrid

CHUS MATEO▲

Entrenador de baloncesto

Nuevo seleccionador masculino de baloncesto. La Federación Española de Baloncesto (FEB) ha confirmado a Chus Mateo como nuevo seleccionador masculino de baloncesto en sustitución del italiano Sergio Scariolo, que dejó el combinado nacional tras el Eurobasket para dirigir al Real Madrid.

Rueda de prensa de Pablo Fernández
Rueda de prensa de Pablo FernándezBorja Sanchez-TrilloAgencia EFE

PABLO FERNÁNDEZ

Coportavoz de Podemos

Antes defender a Irene Montero que a las víctimas. Como con la ley del sí es sí, a la casta de Podemos solo le interesa su futuro, no el de las víctimas, en el escándalo de las pulseras anti maltrato. El portavoz Fernández ha dicho que todo es un «bulo». Ya saben las mujeres lo que importan a esta gente.

