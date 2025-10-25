Las caras de la noticia: 25 de octubre de 2025

Ignacio Galán en las oficinas de Iberdrola Valencia JOSE JORDAN Iberdrola

IGNACIO GALÁN▲

Galardonado en Catar con el Premio Internacional de Energía 2025. El presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, ha recibido el Premio Internacional de Energía 2025, en la categoría «Lifetime Achievement for the Advancement of Renewables», que reconoce su liderazgo visionario.

Isabel Díaz Ayuso. Gtres

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Madrid, otra vez la región de España con mejores impuestos. La Comunidad de Madrid ha vuelto a ser designada como la región con mejores impuestos y más competitiva fiscalmente según el índice realizado por la Tax Foundation. Madrid destaca por la baja presión fiscal, un IRPF más moderado.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Javier Etxezarreta Agencia EFE

ARNALDO OTEGI▼

El TEDH inadmite su queja «infundada». El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado por unanimidad la demanda de Otegi contra España en la que pedía la anulación de su condena por pertenencia a ETA, dentro del proceso de revisión del caso Bateragune, en el que fue condenado a seis años.