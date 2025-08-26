Las caras de la noticia 26 agosto 2025

Florentino Pérez ACS

FLORENTINO PÉREZ▲

Primera constructora con mayor negocio en el exterior. ACS, Ferrovial, Acciona, FCC, Sacyr y OHLA, en ese orden, se han posicionado entre los primeros 50 puestos de compañías constructoras con mayor negocio en el exterior, según consta en el último ranking de la revista estadounidense ENR.

Marc Márquez celebra su triunfo este domingo en Hungría EUROPA PRESS

MARC MÁRQUEZ▲

Toca con los dedos la novena corona mundial. La temporada de Marc Márquez en la categoría de MotoGP es para enmarcarla. En Hungría sumó su séptimo doblete consecutivo (el décimo de la temporada). Suma ya 455 puntos y acaricia su novena corona mundial con una hegemonía aplastante.

Jon Rahm of Legion XIII poses with the LIV golf season individual trophy on day three of LIV Golf Indianapolis at The Club at Chatham Hills on August 17, 2025 in Westfield, Indiana. Justin Casterline / GETTY IMAGES NORTH AMERICA Getty Images via AFP

JON RAHM▲

Broche de oro a una gran temporada en el LIV Golf. El golfista español cerró con otra alegría su gran temporada en el LIV Golf gracias a la victoria también por equipos con el «Legion XIII», el cual capitanea, y con el que se impuso tras un «playoff» al «Crushers GC» del estadounidense Bryson DeChambeau.