Las caras de la noticia: 28 de octubre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Alfonso Fernández Mañueco en un acto celebrado ayer en Soria
ALFONSO FERNÁNDEZ MAÑUECO▲

Presidente de la Junta de Castilla y León

Castilla y León convalida el proyecto de ley de Presupuestos para 2026. La Junta de esta región ha convalidado el acuerdo para presentar el proyecto de ley de Presupuestos de la Comunidad para 2026 tras la aprobación del límite de gasto, el más alto de la historia.

Ciclismo.- El ciclista español Albert Torres se proclama campeón del mundo de la modalidad de omnium
ALBERT TORRES▲

Ciclista

Campeón del Mundo de Ciclismo en la modalidad de omnium. El ciclista balear de la selección española, Albert Torres, se ha coronado como campeón del Mundo de Ciclismo en la modalidad de omnium, durante el Campeonato del Mundo de Ciclismo en Pista que se ha disputando en Santiago de Chile.

El presidente de Vox en la Región, José Ángel Antelo
JOSÉ ÁNGEL ANTELO

Presidente Vox Región de Murcia

Pacta con el PSOE para reventar los Consejos de Gobierno. Vox ha vuelto a sumar sus votos a los del PSOE en la Región de Murcia. Ambos partidos han acordado que las sesiones de control al presidente López Miras se celebren los mismos días que los Consejos de Gobierno.

