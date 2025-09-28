Editorial
Las caras de la noticia: 28 de septiembre de 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
JUANMA MORENO▲
El aumento de la recaudación avala su política fiscal. La recaudación acumulada en Andalucía en el primer semestre ha aumentado un 4,4 % con respecto al año anterior, es decir, 441 millones de euros más, lo que supone todo un espaldarazo a su política de bajada de impuestos, que estimula la economía.
YOLANDA DÍAZ▼
Ataque ridículo contra el presidente de la CEOE. La ministra de Trabajo, en sus horas más bajas, se ha desmarcado con una ridículas y desproporcionadas críticas contra el presidente de la CEOE, al que acusa de «machista rampante que no sabe lo que es trabajar 40 horas semanales».
AITOR ESTEBAN▼
Vuelta a la centralidad ante un posible adelanto electoral. El PNV dice no verse amenazado electoralmente por Bildu, el más fiel socio del sanchismo, pero en su discurso ya se aprecia una vuelta a la centralidad, rechazando ahora que se «romantice» el terrorismo de ETA, después de blanquearlo.
