Las caras de la noticia: 28 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Las caras de la noticia
Juanma Moreno, durante la firma de un decreto ley de bajada de impuestos frente a la inflación
Juanma Moreno, durante la firma de un decreto ley de bajada de impuestos frente a la inflación

JUANMA MORENO▲

Presidente de la Junta de Andalucía

El aumento de la recaudación avala su política fiscal. La recaudación acumulada en Andalucía en el primer semestre ha aumentado un 4,4 % con respecto al año anterior, es decir, 441 millones de euros más, lo que supone todo un espaldarazo a su política de bajada de impuestos, que estimula la economía.

Yolanda Díaz visita los astilleros de Navantia
Yolanda Díaz visita los astilleros de Navantia

YOLANDA DÍAZ

Vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo

Ataque ridículo contra el presidente de la CEOE. La ministra de Trabajo, en sus horas más bajas, se ha desmarcado con una ridículas y desproporcionadas críticas contra el presidente de la CEOE, al que acusa de «machista rampante que no sabe lo que es trabajar 40 horas semanales».

El presidente del EBB, Aitor Esteban, en Zarautz (Gipuzkoa)
El presidente del EBB, Aitor Esteban, en Zarautz (Gipuzkoa)

AITOR ESTEBAN

Presidente del PNV

Vuelta a la centralidad ante un posible adelanto electoral. El PNV dice no verse amenazado electoralmente por Bildu, el más fiel socio del sanchismo, pero en su discurso ya se aprecia una vuelta a la centralidad, rechazando ahora que se «romantice» el terrorismo de ETA, después de blanquearlo.

