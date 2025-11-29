Las caras de la noticia 29 noviembre 2025

La irrupción de Carlos García, concejal del PP en el ayuntamiento de Elorrio, dejó ver la verdadera cara de Bildu larazon

CARLOS GARCÍA▲

Logra el homenaje de Durango a nueve víctimas de ETA. El Ayuntamiento de Durango, a propuesta del concejal del PP, ha colocado 9 placas institucionales y oficiales en memoria de las 9 personas víctimas del terrorismo asesinadas en las calles del municipio, todas a manos de pistoleros de ETA.

El presidente del EBB del PNV, Aitor Esteban, afirma que no se "amedrentarán" con el "caso Cerdán" Europa Press

AITOR ESTEBAN▼

Imitar a Otegi es una política que saldrá mal. Es un hecho que el PNV siente el aliento de los proetarras en el cogote si es que no lo han superado ya. Esteban quiere ser Otegi, pero entre el original y la copia... Ahora, la ha tomado con el presentismo y exige que el Rey pida perdón por el bombardeo de Guernica.

Ana Redondo pide, tras alegar Cerdán que los audios de Koldo están manipulados, que "se llegue al fondo del asunto" Europa Press

ANA REDONDO▼

La guerra sucia contra el Supremo, de vergüenza ajena. El Gobierno debe estar muy desesperado para ir contra el Supremo con unos cursos impartidos desde hace años y en los que han participado multitud de juristas. Redondo se ha sumado al coro. Solo lograrán que su desvergüenza quede aún más de manifiesto.