Editorial
Las caras de la noticia 29 noviembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
CARLOS GARCÍA▲
Logra el homenaje de Durango a nueve víctimas de ETA. El Ayuntamiento de Durango, a propuesta del concejal del PP, ha colocado 9 placas institucionales y oficiales en memoria de las 9 personas víctimas del terrorismo asesinadas en las calles del municipio, todas a manos de pistoleros de ETA.
AITOR ESTEBAN▼
Imitar a Otegi es una política que saldrá mal. Es un hecho que el PNV siente el aliento de los proetarras en el cogote si es que no lo han superado ya. Esteban quiere ser Otegi, pero entre el original y la copia... Ahora, la ha tomado con el presentismo y exige que el Rey pida perdón por el bombardeo de Guernica.
ANA REDONDO▼
La guerra sucia contra el Supremo, de vergüenza ajena. El Gobierno debe estar muy desesperado para ir contra el Supremo con unos cursos impartidos desde hace años y en los que han participado multitud de juristas. Redondo se ha sumado al coro. Solo lograrán que su desvergüenza quede aún más de manifiesto.
✕
Accede a tu cuenta para comentar