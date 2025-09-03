Las caras de la noticia: 3 de septiembre de 2025

Pablo Motos en 'El Hormiguero' Atresmedia

«El Hormiguero» barre en el mejor arranque de su historia. Pablo Motos y «El Hormiguero» de Antena 3 han barrido en el estreno de la temporada con el mejor arranque de su historia. Fue líder absoluto y lo más visto con más de 2,3 millones de seguidores. Superó a la entrevista de Sánchez.

La Comisión Permanente del CPGJ rechaza anular los acuerdos que inhabilitaron a Baltasar Garzón como juez Europa Press

El CGPJ lo confirma como juez prevaricador. El Consejo General del Poder Judicial ha rechazado la petición de Garzón de anular los acuerdos que en 2012 decretaron su expulsión de la carrera judicial tras su inhabilitación por ordenar la intervención de los teléfonos de los abogados en el «caso Gürtel».

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, asiste al desayuno empresarial organizado por el diario Mediterráneo de Castellón Agencia EFE

El discurso del insulto a millones de españoles. Aunque no lo crea, insultar a los españoles no está bien. Está tan embebido en las redes sociales que se atiene a esas reglas salvajes. Ha naturalizado el insulto a millones de españoles, a los que ha retratado como «la derecha paleta, ignorante y aislacionista».