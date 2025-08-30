Las caras de la noticia 30 agosto 2025

Spanish Defense Minister Margarita Robles visits Berlin CLEMENS BILAN Agencia EFE

España ha instruido a más de 8.000 militares ucranianos. Las Fuerzas Armadas han formado a más de 8.000 militares ucranianos en España desde noviembre de 2022 en el marco de las medidas para apoyar a Kiev ante la invasión rusa, según datos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Gran novedad en la selección española de fútbol. El joven jugador del Como italiano, canterano del Real Betis, es la gran novedad en la lista del seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente para los partidos oficiales ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial del año 2026.

MURCIA.-Mónica García acusa a las CCAA del PP de solo "insultar y echar balones fuera" y no hacerse cargo de sus competencias Europa Press

Quien se acuesta con Bildu se levanta proetarra. La extrema izquierda en este país es la más nítida manifestación de la traición a las víctimas del terrorismo. EH Bildu y Más Madrid han acordado compartir estrategias frente a la «ola autoritaria». Han elegido el bando de los verdugos.