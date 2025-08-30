Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia 30 agosto 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Editorial
Creada:
Última actualización:
Spanish Defense Minister Margarita Robles visits Berlin
Spanish Defense Minister Margarita Robles visits BerlinCLEMENS BILANAgencia EFE

MARGARITA ROBLES▲

Ministra de Defensa

España ha instruido a más de 8.000 militares ucranianos. Las Fuerzas Armadas han formado a más de 8.000 militares ucranianos en España desde noviembre de 2022 en el marco de las medidas para apoyar a Kiev ante la invasión rusa, según datos del Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

Fútbol/Selección.- AMP2. Jesús Rodríguez y los regresos de Rodri y Carvajal, novedades en la lista de De la Fuente
Fútbol/Selección.- AMP2. Jesús Rodríguez y los regresos de Rodri y Carvajal, novedades en la lista de De la FuenteEuropa Press

JESÚS RODRÍGUEZ▲

Futbolista

Gran novedad en la selección española de fútbol. El joven jugador del Como italiano, canterano del Real Betis, es la gran novedad en la lista del seleccionador nacional masculino Luis de la Fuente para los partidos oficiales ante Bulgaria y Turquía de clasificación para el Mundial del año 2026.

MURCIA.-Mónica García acusa a las CCAA del PP de solo &quot;insultar y echar balones fuera&quot; y no hacerse cargo de sus competencias
MURCIA.-Mónica García acusa a las CCAA del PP de solo "insultar y echar balones fuera" y no hacerse cargo de sus competenciasEuropa Press

MÓNICA GARCÍA

Dirigente de Más Madrid

Quien se acuesta con Bildu se levanta proetarra. La extrema izquierda en este país es la más nítida manifestación de la traición a las víctimas del terrorismo. EH Bildu y Más Madrid han acordado compartir estrategias frente a la «ola autoritaria». Han elegido el bando de los verdugos.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas