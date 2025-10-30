Las caras de la noticia: 30 de octubre de 2025

Francisco Reynés Naturgy

Naturgy gana 1.668 millones de euros hasta septiembre y apunta a resultados récord. La energética Naturgy que preside Francisco Reynés ha logrado un beneficio neto de 1.668 millones de euros hasta septiembre, un 6% más, confirmando el objetivo de superar los 2.000 millones al término del ejercicio.

Ana Botín, durante su discurso en la conferencia de 2024. Banco Santander

El Santander obtiene un beneficio histórico de 10.337 millones. El Banco Santander, que preside Ana Botín, ha presentado el mejor resultado de su historia en el tercer trimestre del año, con un beneficio de 10.337 millones de euros, logrando un saldo récord y con 7 millones de nuevos clientes.

El consejero delegado de Endesa, José Bogas, interviene en una rueda de prensa para comentar los resultados anuales de la compañía en el ejercicio 2022, en la sede social de Endesa en Madrid, a 24 de febrero de 2023, en Madrid (España). Juan Barbosa Europa Press

Endesa dispara un 22% sus ganancias. Endesa registró un beneficio neto de 1.711 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que representa un incremento del 21,9%. La compañía ratificó sus objetivos y apunta a unas ganancias de unos 2.000 millones en 2025.