Las caras de la noticia: 30 de septiembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid
ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Presidenta de la Comunidad de Madrid

Acertado diagnóstico ante el problema de la inmigración. Ayuso ha hecho una clara exposición de los problemas que genera la inane gestión del Gobierno central ante el problema de la inmigración. Desde la desatención de fronteras hasta la perversión del sistema de ayudas.

CARLOS CUERPO

Ministro de Economía

El «cohete» de la economía española no es para todos. Los malos datos de la inflación, que llega al 2,9%, deja en evidencia el discurso triunfalista del Gobierno y su «cohete» económico. La realidad es que las familias tendrán que pagar más por los carburantes, la luz y los alimentos.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente a su llegada al pleno del Congreso
ÓSCAR PUENTE

Ministro de Transportes

Desprecio hacia las víctimas de la dana. El ministro de los trenes que no andan y las carreteras olvidadas sigue con su trabajo en las redes sociales, que no le deja tiempo para otra cosa. Ahora, hace mofa con las alertas enviadas por lluvias extremas y llama «fachitas» a los que le critican su «chiste» inoportuno.

