Las caras de la noticia: 30 de septiembre de 2025

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid

ISABEL DÍAZ AYUSO▲

Acertado diagnóstico ante el problema de la inmigración. Ayuso ha hecho una clara exposición de los problemas que genera la inane gestión del Gobierno central ante el problema de la inmigración. Desde la desatención de fronteras hasta la perversión del sistema de ayudas.

Sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. Comparecen ministro economia, Carlos Cuerpo. © Alberto R. Roldán Fotógrafos

CARLOS CUERPO▼

El «cohete» de la economía española no es para todos. Los malos datos de la inflación, que llega al 2,9%, deja en evidencia el discurso triunfalista del Gobierno y su «cohete» económico. La realidad es que las familias tendrán que pagar más por los carburantes, la luz y los alimentos.

El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Óscar Puente a su llegada al pleno del Congreso ZIPI ARAGON Agencia EFE

ÓSCAR PUENTE▼

Desprecio hacia las víctimas de la dana. El ministro de los trenes que no andan y las carreteras olvidadas sigue con su trabajo en las redes sociales, que no le deja tiempo para otra cosa. Ahora, hace mofa con las alertas enviadas por lluvias extremas y llama «fachitas» a los que le critican su «chiste» inoportuno.