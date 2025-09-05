Las caras de la noticia: 5 de septiembre de 2025

Miguel Falomir, director del Museo del Prado larazon

MIGUEL FALOMIR▲

Apertura nocturna de las exposiciones sobre Paolo Veronese y la Virgen de Guadalupe. El Museo del Prado culminará este sábado el verano con la apertura nocturna de «Paolo Veronese» y «Tan lejos, tan cerca. Guadalupe de México en España», que se clausurarán a lo largo del mes de septiembre.

Sergio Alonso La Razon La Razón

SERGIO ALONSO▲

A TU SALUD, premiado por la OMC. La Organización Médica Colegial ha reconocido la labor del suplemento A TU SALUD en la categoría de mejor divulgador científico-médico en la VII edición de los Premios Médicos y Pacientes. Con este, ya son 62 los galardones acumulados.

Kiko García La Sexta

KIKO GARCÍA▼

Bochornoso gesto de La Vuelta que apunta a las víctimas. En Bilbao se ha puesto en peligro la integridad física de los ciclistas y de los espectadores de la Vuelta a España. El director de la carrera ha señalado al equipo Israel, la víctima. La miseria moral de otro tiempo en el País Vasco.