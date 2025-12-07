Las caras de la noticia: 7 de diciembre de 2025

El presidente de ACS, Florentino Pérez, durante su intervención en la junta de accionistas de la compañía el pasado mes de mayo /EFE larazon

ACS gana el contrato para la ampliación del aeropuerto de Perth. La constructora que preside Florentino Pérez, ACS, a través de Cimic, su filial australiana, se ha adjudicado el contrato para construir una nueva pista de aterrizaje en el aeropuerto de Perth (Australia) por 570 millones de euros.

Presupuestos históricos y llamada a la responsabilidad. El Gobierno de Aragón ha presentado el proyecto de Presupuestos para 2026, que asciende a 9.145 millones de euros, la cifra más alta de la historia, por lo que ha llamado a la responsabilidad de los partidos para poder aprobarlos.

Tarde y mal en el caso contra Salazar. Tanto el ministro López como la secretaria de Igualdad del PSOE, Pilar Bernabé, afirman ahora que se aplicarán los protocolos, que han detectado el problema y que siempre se han tomado muy en serio las denuncias. El cinismo es mayúsculo.