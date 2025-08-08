Las caras de la noticia: 8 de agosto de 2025

Manuel Manrique, presidente de Sacyr/ Javier Fernández-Largo larazon

MANUEL MANRIQUE▲

Sacyr construirá el puente sobre el Estrecho de Mesina por 10.600 millones. La constructora española Sacyr, como parte del consorcio Eurolink, ha firmado el contrato para construcción del faraónico puente sobre el Estrecho de Mesina que unirá Sicilia con la península italiana por 10.600 millones.

Sigfrido Herráez, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid Luis Díaz La Razón

SIGFRIDO HERRÁEZ▲

Éxito de la arquitectura madrileña en los Premios Arquitectura. Cuatro proyectos ubicados en la Comunidad de Madrid o realizados por arquitectos y arquitectas de la región han sido distinguidos en la edición de estos galardones de los Premios Arquitectura 2025.

Gregorio Marañón, presidente del Teatro Real de Madrid, es una figura polifacética que ha desarrollado su vida en varias disciplinas. Telefónica

GREGORIO MARAÑÓN▲

El Teatro Real recibe la Medalla de Oro del Cante de las Minas. El Teatro Real ha recogido la «Medalla de Oro» del Festival Internacional del Cante de las Minas, galardón con el que se reconoce el compromiso de la institución con la difusión, promoción y dignificación del arte flamenco.