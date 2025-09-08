Las caras de la noticia 8 septiembre 2025

Economía.- Isidro Fainé es reelegido vicepresidente de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras Europa Press

ISIDRO FAINÉ▲

Apoyo a más de 65.000 niños vulnerables. La Fundación La Caixa dará apoyo socioeducativo a más de 65.000 niños de 41.000 familias vulnerables este nuevo curso. CaixaProinfancia ofrece respaldo en enseñanza, actividades de ocio, atención psicológica y ayudas básicas.

Trial.- Toni Bou: "Nunca pensé que ser un veterano me aportaría tanto" Europa Press

TONI BOU▲

La leyenda de un gigante del deporte español. El piloto español se ha proclamado por trigésimo octava vez campeón de mundo de trial, la decimonovena en la especialidad al aire libre, en la primera jornada de la prueba de Gran Bretaña que se disputa este fin de semana.

Francisco Martín hace balance de la actuación del Ejecutivo de Pedro Sánchez en la región Mariscal Agencia EFE

FRANCISCO MARTÍN▼

Obsesionado con Ayuso, fracasa en su deber con los madrileños. A Francisco Martín le regalaron la delegación no para que ejerciera los deberes del cargo, sino para actuar como azote de Díaz Ayuso hasta convertirse en una obsesión. Por eso, la inseguridad va como va y se desfonda contra el PP.