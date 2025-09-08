Editorial
Las caras de la noticia 8 septiembre 2025
El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada
ISIDRO FAINÉ▲
Apoyo a más de 65.000 niños vulnerables. La Fundación La Caixa dará apoyo socioeducativo a más de 65.000 niños de 41.000 familias vulnerables este nuevo curso. CaixaProinfancia ofrece respaldo en enseñanza, actividades de ocio, atención psicológica y ayudas básicas.
TONI BOU▲
La leyenda de un gigante del deporte español. El piloto español se ha proclamado por trigésimo octava vez campeón de mundo de trial, la decimonovena en la especialidad al aire libre, en la primera jornada de la prueba de Gran Bretaña que se disputa este fin de semana.
FRANCISCO MARTÍN▼
Obsesionado con Ayuso, fracasa en su deber con los madrileños. A Francisco Martín le regalaron la delegación no para que ejerciera los deberes del cargo, sino para actuar como azote de Díaz Ayuso hasta convertirse en una obsesión. Por eso, la inseguridad va como va y se desfonda contra el PP.
