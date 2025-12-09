Las caras de la noticia: 9 de diciembre de 2025

El presidente de OHLA, Luis Amodio OHLA

OHLA logra en Suecia su segundo galardón de la prestigiosa ENR. La constructora española que preside Luis Amodio ha logrado el «Award of Merit» que concede la revista Engineering News-Record (ENR), publicación de referencia mundial en el sector de la construcción, por el proyecto ferroviario Fyrspåret Lund–Arlöv.

Acertada crítica contra las ministras socialistas por el caso Salazar. Dolors Montserrat ha reprochado a las ministras socialistas que no den la cara en la próxima sesión de control ante las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente del PSOE Francisco Salazar.

La huelga de todo el sector médico la deja en evidencia. Médicos de toda España comienzan hoy una huelga de cuatro días ante la actitud contumaz de la ministra, pero además, los sindicatos del sector, también han programado una huelga indefinida a partir de enero. García debería escuchar.