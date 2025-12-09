Acceso

Opinión

Editorial

Las caras de la noticia: 9 de diciembre de 2025

El análisis de la actualidad a través de los rostros de la jornada

Caras de la noticia
Las caras de la noticiaA. CruzLa Razón
Editorial
Creada:
Última actualización:
El presidente de OHLA, Luis Amodio
El presidente de OHLA, Luis AmodioOHLA

LUIS AMODIO▲

Presidente de OHLA

OHLA logra en Suecia su segundo galardón de la prestigiosa ENR. La constructora española que preside Luis Amodio ha logrado el «Award of Merit» que concede la revista Engineering News-Record (ENR), publicación de referencia mundial en el sector de la construcción, por el proyecto ferroviario Fyrspåret Lund–Arlöv.

MADRID, 05/06/2024.- La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, durante una entrevista con EFE a cuatro días de la votación. EFE/Mariscal
MADRID, 05/06/2024.- La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas, Dolors Montserrat, durante una entrevista con EFE a cuatro días de la votación. EFE/MariscalMariscalAgencia EFE

DOLORS MONTSERRAT▲

Secretaria general del Partido Popular Europeo

Acertada crítica contra las ministras socialistas por el caso Salazar. Dolors Montserrat ha reprochado a las ministras socialistas que no den la cara en la próxima sesión de control ante las denuncias por presunto acoso sexual contra el exdirigente del PSOE Francisco Salazar.

La ministra de Sanidad, Mónica García
La ministra de Sanidad, Mónica GarcíaDaniel GonzalezAgencia EFE

MÓNICA GARCÍA

Ministra de Sanidad

La huelga de todo el sector médico la deja en evidencia. Médicos de toda España comienzan hoy una huelga de cuatro días ante la actitud contumaz de la ministra, pero además, los sindicatos del sector, también han programado una huelga indefinida a partir de enero. García debería escuchar.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas