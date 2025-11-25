Carteristas con bandera

Un caso enormemente interesante este del fiscal general inhabilitado por la justicia. Ardo en deseos de leer la sentencia y sobre todo sus argumentaciones porque, desde luego, serán apasionantes para cualquiera que le importe la lógica y los razonamientos dada la delicadeza y complejidad del asunto.

Precisamente por eso me sorprende que haya gente que, cuando aún no se han expuesto las razones, desperdicie todo el fin de semana saliendo a la calle a afirmar que el fiscal es un santo. Eso es fe, creencias, y no libre examen. Como manera de pasar el finde, es de una poquita vida lamentable. Sobre todo, uno se pregunta qué pintaban ahí sindicatos. El fiscal no tiene mucha pinta de obrero ni se conoce que haya destacado precisamente en defender ninguna lucha de clases. Todo desprende un preocupante tufo de movilización de servidumbre progubernamental. El objetivo sería diluir el hecho insoslayable de que el primero en canonizar al fiscal, antes de ni siquiera haber leído ninguna sentencia, fue el presidente del Gobierno. Esa metida de pata por parte de un presidente, poniéndose a comentar resoluciones judiciales cuando aún no han sido conocidas en su integridad, es necesario camuflarla ahora como sea.

He recordado entonces una cena que tuve hace años en el mundo del espectáculo con un grupo de prestidigitadores e ilusionistas profesionales de los más principales y conocidos en nuestro país. No diré nombres, pero fue una cena deliciosa. Me comentaron entre bromas algunos de los trucos y secretos de su profesión. Me maravilló lo que llamaban «la acción preponderante». Consistía en una gran presión que oscureciera una presión más pequeña. El cerebro presta atención al estímulo más fuerte, ignorando la presencia de la otra acción. Me pareció fascinante hasta que aquellos maravillosos profesionales paternalmente me congelaron la sonrisa recordándome que ese mismo principio era el que usaban todos los carteristas del mundo.