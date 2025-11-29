Una cesta de la compra imposible

El Gobierno está encantado con los datos de recaudación, aunque nunca sea suficiente para su voracidad insaciable. Hasta octubre lo ingresado por IVA creció un 9,6%; por IRPF, un 17,3% y por Impuesto sobre Sociedades, un 6,6%. En paralelo hemos conocido que la inflación llegó al 3% tras bajar apenas una décima en noviembre gracias a la electricidad, mientras la cesta de la compra, al alza, no dio tregua a los bolsillos de los hogares. Los datos son concluyentes. Los precios de los alimentos han aumentado un 35% con el sanchismo. El régimen eligió lucrarse para sostener sus políticas clientelares y no deflactar el IRPF mientras la inflación se comía el poder adquisitivo de las rentas bajas y medias como en ningún otro país de Europa. El balance es que el Ejecutivo se ha enriquecido a costa del empobrecimiento de los españoles. Y es tan injusto como deshonesto.