El último acto de lo que Jorge Bustos llama con acierto ecoestupidez o ecovandalismo correspondió al grupo Futuro Vegetal, dos de cuyas integrantes rociaron con pintura roja la obra de José Garnelo en el Museo Naval de Madrid, «Primer homenaje a Colón», de 1892. Las dos facetas habituales de este gamberrismo fueron rápidamente denunciadas.

En primer lugar, su inane argumentación, un caótico batiburrillo que mezcla la acusación a España de haber cometido un «genocidio» en América, lo que –a pesar de Albares– es falso, con el odio al capitalismo y a las empresas «extractivas» y «neocoloniales» que arruinan el medio ambiente. Como si la economía de mercado fuera un puro saqueo y una pura destrucción, y como si el socialismo se hubiera destacado por su exquisito cuidado del planeta, sus habitantes y sus recursos.

Y, en segundo lugar, su carácter totalitario y antidemocrático. En efecto, son muchos los ecologistas que no pretenden defender la naturaleza sino imponer a la fuerza su ideología al conjunto de la sociedad. No es casual, en efecto, que sean los comunistas los que abrazan con más entusiasmo el estandarte medioambiental.

En este caso, sin embargo, a estos acostumbrados disparates de tantos ecologistas que creen que cargarse un cuadro equivale al progreso cultural se añadió un aspecto que a mi juicio resultó revelador: las supuestas progresistas atacaron la obra de arte con pintura biodegradable. Alegaron que, al haber utilizado témperas, que pueden quitarse con agua, no se las puede acusar de dañar nuestro patrimonio cultural. Pero añadieron que si la obra hubiese sido realmente dañada, en realidad no importaría, porque habría que ponderar tan insignificante perjuicio comparándolo con las víctimas del «colonialismo climático», que brota de su imaginación como monstruo amenazador, sin ningún aval teórico ni empírico. Los expertos del museo las corrigieron, porque la inspección detallada del cuadro ratificó que «Primer homenaje a Colón» sí había sufrido un deterioro, cuya reparación va a resultar gravosa. Naturalmente, los costes serán cargados sobre las espaldas de los trabajadores, que los sufragarán con sus impuestos. Las dos responsables se negaron de plano a hacer frente a las consecuencias económicas de sus actos, aduciendo que prevalece sobre toda otra consideración su «derecho a la protesta».

En suma, todo resultó una flagrante e indefendible contradicción, cuyo obvio desenlace es que cualquier cosa está justificada. Es lo que tiene el colonialismo climático.