Conde-Pumpido culminará su legado con una felonía

Ha comenzado la cuenta atrás para que Conde-Pumpido corone su carrera profesional con una sentencia que será una de las mayores felonías de la Historia del Derecho. Los magistrados han comenzado a estudiar el borrador que ha sido elaborado por Montalbán con la ayuda de unos letrados de adscripción temporal afines la izquierda. Es bueno recordar que no lo son por oposición. Este sistema de adscripción no responde a criterios ni de transparencia ni de mérito y capacidad. Cuando el PP llegue al Gobierno debería modificar la ley para acabar con esta anomalía clientelar y convocar oposiciones a letrados, para garantizar su independencia. Desde el primer momento me sorprendió la cobardía de Conde-Pumpido, ya que es el autor intelectual de este disparate jurídico y podría tener la dignidad de elaborarlo en lugar de esconderse tras Montalbán. La ponencia no ofrece ninguna sorpresa y su calidad responde al escaso talento de los leguleyos sanchistas. El sistema clientelar de colonización de las instituciones hace que la izquierda promueva, desgraciadamente, a los más mediocres. No hay más que constatar el nivel de la corte pumpidiana.

Por supuesto, el borrador de la felonía establece que la amnistía es compatible con la Constitución. Esto confirma ese bajo nivel o sectarismo. No me sorprende, ya que era lo previsible. Conde-Pumpido cargará en su conciencia el descrédito que ha generado su actuación y, lo que es peor, el rechazo entre los juristas con prestigio. No conozco ningún académico, catedrático, magistrado, fiscal, registrador, notario… que considere constitucional una norma que tiene un origen fraudulento, con mentiras en su Preámbulo, cuya inclusión fue descartada por los constituyentes, que no responde a ninguno de los criterios de excepcionalidad que la pudieran justificar, que desborda las competencias de las Cortes y vulnera principios de nuestra Carta Magna. Me gusta esa pintoresca interpretación por la que el legislador «puede hacer todo lo que la Constitución no prohíba explícita o implícitamente». No voy a entrar en la empanada mental que muestran al tratar los fundamentos del sistema constitucional, porque Conde-Pumpido y Montalbán se encontrarían muy cómodos en los modelos del populismo iberoamericano de corte chavista. Han demostrado que son buenos sanchistas y que desconocen la Teoría del Estado y los fundamentos de la separación de poderes.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)