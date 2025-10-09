Los delirios de García Montero contra Muñoz Machado

Luis García Montero es uno de esos personajes fanáticos y sectarios que produce la izquierda radical. Es lo que se puede definir como un pijoprogre de manual proveniente de una familia acomodada. Su adscripción ideológica le ha producido buenos réditos hasta que fue enchufado en el Instituto Cervantes. Como son cosas habituales en los partidos de todo signo, no lo voy a criticar. Es cierto que, en el caso del PP, muchas veces resulta un enorme mérito para recibir un cargo o ser acogido en las listas electorales haber sido un feroz crítico o militado en cualquier otra formación. Al menos, García Montero cuenta con una trayectoria académica respetable, a diferencia de muchos altos cargos y ministros del sanchismo y sus aliados. Es catedrático de una universidad prestigiosa como Granada y ha ganado varios premios como poeta. El tiempo dirá si es un autor efímero, algo que no es un demérito, porque hay pocos escritores que trasciendan a su tiempo, pero reconozco que me interesa mucho más la obra de su tristemente desaparecida esposa, Almudena Grandes. No entiendo el desmedido e injusto ataque que ha perpetrado contra Santiago Muñoz Machado, que es uno de los grandes directores que ha tenido la Academia Española desde su fundación.

No soy amigo suyo, por lo que puedo escribir con enorme libertad. Es un error plantear esta prestigiosa institución como un reducto para los filólogos y no creo que ellos mismos lo quieran, porque son intelectuales más sensatos y razonables que el ególatra García Montero. Me imagino que le debe doler que no le hayan hecho académico. En cualquier caso, sus méritos están a años luz de Muñoz Machado, que es un extraordinario jurista y, con Tomás Ramón Fernández, el mejor administrativista desde Enterría. Es un hombre del Renacimiento que ha escrito excelentes ensayos y obras históricas interesantes. Es un disparate enorme que García Montero considere que «la RAE está en manos de un experto en llevar negocios para empresas multimillonarias». Lo dice, además, en la víspera del comienzo del X Congreso de la Lengua Española. Es una metedura de pata injusta y sin fundamento, que, sobre todo, descalifica a quien la protagoniza. No conoce la ingente y variada obra de Muñoz Machado que confirma que es un gran hombre de la cultura.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)