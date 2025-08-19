La deuda como legado sanchista

Cada vez que Pedro Sánchez y sus acólitos repiten de carrerilla la partitura que le han elaborado sobre el milagro económico de sus políticas y el liderazgo robusto de una España en crecimiento, el trampantojo no aguanta un minuto el cedazo de los principales índices macroeconómicos. El de la deuda pública resulta especialmente hiriente. Los números rojos sanchistas que crecen sin tasa representan, en realidad, un cuchillo en la garganta para el futuro de varias generaciones de españoles. El endeudamiento roza ya unos históricos 1,7 billones de euros después de aumentar 27.000 millones en junio. Cada español soporta más de 32.000€ de pasivo. Capítulo aparte para la Seguridad Social. Su deuda se ha disparado hasta los 126.178 millones, un 7,7% del PIB, inmersa en una espiral destructora. Es el legado emponzoñado de Sánchez, y de un relato económico convertido en farsa.