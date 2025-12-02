Doble aniversario de la Academia de Caballería Barrio Barrio

En estos días se celebra en Valladolid el 175 aniversario de la creación de la Academia de Caballería, establecida por Real Decreto de 5 de noviembre de 1850, por el que se suprimía, en uno de estos vaivenes tan nuestros, el Colegio General Militar y se creaban el Colegio de Infantería y el Colegio de Caballería. Artillería contaba con su Academia, muy prestigiosa, desde 1764, e Ingenieros con la suya, no menos acreditada, desde 1803.

Sin embargo, la creación de la Academia de Caballería no supuso ninguna novedad, ya que en 1775, hace ahora 250 años, se creó la Real Academia y Picadero de Ocaña, según el proyecto impulsado por el teniente general Antonio Ricardos, quien fundó en dicha localidad el primer centro moderno de enseñanza de Caballería de Europa, inspirado en los ideales ilustrados y en los métodos pedagógicos del suizo Johann Heinrich Pestalozzi.

El general Ricardos concibió una institución destinada a unir la formación técnica militar con una educación científica, moral y humanista, acorde con las necesidades del ejército de su tiempo.

La Real Academia de Caballería de Ocaña, establecida en el antiguo colegio jesuita del municipio, ofrecía un plan de estudios moderno e integral, dividido en tres etapas: instrucción ecuestre, conocimiento de las ordenanzas, táctica y armas, junto con una sólida formación científica en matemáticas, fortificación, artillería, geografía, dibujo y lenguas extranjeras. Se buscaba formar «oficiales cultos, disciplinados y virtuosos, capaces de mandar con competencia y honor».

Sin embargo, la Academia mantenía un cierto carácter elitista, pues el coste de vida de los cadetes era alto y limitaba el acceso a quienes no pertenecían a familias acomodadas. A pesar de su éxito inicial, el proyecto fue suprimido en 1790, oficialmente por razones económicas, aunque también pesaron las críticas contra el general Ricardos.

La clausura truncó en el Arma de Caballería una experiencia pedagógica pionera que anticipó los modernos sistemas de formación militar. Aun así, su legado sobrevivió en instituciones posteriores, como la Escuela Militar de Equitación de Cádiz (1811) o el Establecimiento Central de Instrucción de Caballería (1841) en Alcalá de Henares.

El siglo XIX español, pródigo en reformas militares, propició la creación del Colegio de Caballería en Alcalá de Henares, «para la enseñanza teórica y práctica de los oficiales del Arma». Se estableció en las instalaciones que fueron de la Universidad Complutense hasta que ésta se trasladó a Madrid. Diversas circunstancias aconsejaron su posterior instalación en Valladolid en 1852, donde se encuentra desde entonces.

El plan de estudios de 1850 preveía tres años de formación, con materias de Topografía, Dibujo Militar, Mecánica, Equitación, Táctica y Fortificación, junto con prácticas de campo. Era una herencia directa de Ocaña, pero adaptada a los nuevos conocimientos de la ciencia militar.

No obstante, Alcalá resultó pronto insuficiente. Las limitaciones de espacio y otras razones aconsejaron su traslado a Valladolid en 1852. Desde entonces, la ciudad castellana -salvo un breve periodo en Toledo durante la II República- se convirtió en la sede permanente del Arma de Caballería. El inmueble conocido como «El Octógono», diseñado originalmente en 1847 como presidio provincial, se adaptó como sede de la Academia. El incendio del 25 de marzo de 1915 destruyó casi por completo el edificio y buena parte de los archivos.

El Gobierno aprobó su reconstrucción en 1920, bajo proyecto de los capitanes de Ingenieros José de la Gándara Cividades y Adolfo Pierrad Pérez, con un lenguaje arquitectónico neoherreriano armonizado con la sobriedad de la arquitectura militar de la época. El nuevo edificio se inauguró oficialmente en 1922 y hoy constituye actualmente el inmueble más singular y representativo de la ciudad de Valladolid.

Desde entonces, la Academia de Caballería ha sido mucho más que un centro de enseñanza: se la considera metafóricamente «la cuna del Arma de Caballería», donde centenares de promociones de oficiales de Caballería se han formado en su especialidad. En la actualidad, la Academia de Caballería forma parte del sistema docente militar superior, de acuerdo con la legislación vigente, en virtud de la cual los cadetes se especializan tras sus primeros años en la Academia General Militar de Zaragoza, formándose como futuros oficiales del Cuerpo General del Ejército de Tierra en un currículo de cinco años.

Entre los caballos del general Ricardos y los carros de combate Leopard 2A8 actuales median 250 años de transformación técnica unida a una sólida formación humanística, manteniendo las características propias del Arma, ahora con modernos medios acorazados y mecanizados.

El 175.º aniversario de Alcalá-Valladolid (1850) y el 250.º de Ocaña (1775) no son meras efemérides, sino eslabones de una cadena de memoria pedagógica que enlaza el racionalismo ilustrado con la formación científica y humanística indispensable en nuestro tiempo, preservando las esencias doctrinales y tácticas propias de la Caballería, plenamente vigentes hoy.

Tomás Torres Perales Comandante de Caballería. Academia de Ciencias y Artes Militares