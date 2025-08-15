¿Dónde está Sánchez?

Disfrutando de sus merecidas vacaciones principescas en La Mareta. Tras tantos meses de trabajo vertiginoso, consiguiendo que España deslumbre al mundo y siendo el Faro de Occidente contra la fachosfera, Trump y la ultraderecha se gastará centenares de miles de euros del dinero público para que le paguemos casi un mes, un año más, en un paraje maravilloso. Hay que reconocer que no tiene mal gusto. La Prensa del movimiento sanchista, encabezada por TelePSOE, no ha hecho ninguna crítica a esa anomalía democrática, pero lo mejor es que ni siquiera lo ha hecho por su clamorosa ausencia en esta crisis nacional. Su equipo de escribidores ha puesto algún «tuit», porque supongo que nadie será tan ingenuo para pensar que lo hace personalmente. Los pijos progres critican a Elon Musk, pero no sé qué harían si no existiera la red social X. Es muy cómodo, porque pueden dar señal de vida ante cualquier situación con un breve mensaje con el objetivo de que los medios de comunicación lo recojamos en nuestras ediciones escrita y digital. El máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. En el caso de TeleSánchez es un auténtico chollo, porque colocan los mensajes de los ministros y así el sanchismo ocupa pantalla como la cosa más normal del mundo. Por tanto, sabemos que Sánchez pasa de todo, aunque Marlaska le enviará diariamente unos resúmenes breves para que sepa cómo andan los incendios. Me imagino que disfrutará con los exabruptos de Óscar Puente, que hace méritos para ser su valido, pero debería cuidarse no sea que se convierta en el bufón del sanchismo. Es decir, que haga mucha gracia, pero nadie se lo tome en serio. La catástrofe que vivimos justificaría que use su servicio de taxis aéreos, los famosos Falcón, y estuviera unas horas en Madrid. En cambio, la izquierda mediática lleva días atacando a los presidentes de las comunidades afectadas, aunque han parado sus vacaciones en el momento en que los mandos operativos les han informado de la gravedad. Como no vivimos en el mundo de Star Trek no tienen una máquina que los lleve inmediatamente a donde quieran. No tienen a su disposición los aviones que Marlaska y el resto de los ministros utilizan cuando les viene en gana. Por supuesto, criticar las mentiras de la izquierda es propio de fachas.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)