Las dudas sobre el bando correcto

Hace ya seis meses que el presidente Sánchez peregrinó a China para encontrarse con su homólogo, Xi Jinping, para acomodarse entre sus brazos con la misma velocidad con la que despreció los de Donald Trump en plena vorágine arancelaria. En vez de mostrarse cauto y esperar a que desde la Unión Europea negociaran un acuerdo beneficioso para ambas partes e intentar mantener con los menores daños colaterales posibles las relaciones con el bando correcto, o al menos con el que más compartimos, decidió viajar a China y cerrar unos acuerdos comerciales con un dudoso beneficio de vuelta.

De momento, España ha disparado las exportaciones a la República Popular ante la menor demanda desde Estados Unidos, sobre todo en tres frentes: aceites, ingeniería aeroespacial y caucho. En concreto, se incrementaron un 14,6% entre enero y julio de 2025, cuando España exportó al país comunista por valor de 4.865,3 millones de euros. Por contra, se exportó a Estados Unidos 10.301,2 millones de euros. Esto supone un 5,9% menos que en el mismo periodo de 2024 y representa el 4,4% del total de exportaciones españolas en esos siete meses. Unas cifras que demuestran que Sánchez sopla a dos carrillos las velas hacia el Este sin temer a los nubarrones y los vientos fríos que llegan con ojos rasgados en contratos públicos de poca transparencia. Como el que se firmó con Huawei para que implantara la red 5G de Huawei en España, a pesar del mandato de la Comisión Europea para que los países de la UE eliminen progresivamente esos equipos por riesgo de espionaje. La presión política desde Bruselas y el otro lado del Atlántico forzó al Gobierno a dar marcha atrás y cancelar dicho contrato. Lo que no sabemos es qué más hay que todavía no sepamos, porque al final todo se sabe. Será algo parecido a lo que propuso Darth Vader a Luke Skywalker: «No conoces el poder del Lado Oscuro. Únete a mí y juntos dominaremos la galaxia».