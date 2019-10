Albert Rivera, como alternativa al bloqueo político

Si bien no hemos ahorrado críticas a la actuación del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, durante la estéril negociación parlamentaria, que ha desembocado en la convocatoria de unas nuevas elecciones, lo cierto es que el presidente de Ciudadanos no hizo nada que no hubiera anunciado previamente, como era su rechazo a apoyar un Gobierno de Pedro Sánchez, necesariamente condicionado desde la izquierda radical y los nacionalismos. Ahora, ante la probable repetición del escenario político, Rivera no descarta un cambio de posición, siempre, como señala en la entrevista que hoy publica LA RAZÓN, que desde la candidatura socialista se ofrezcan garantías suficientes de la renuncia a sus postulados maximalistas en materia de política económica y fiscal, así como el compromiso inequívoco de defensa de la unidad de España y de la Constitución en todos los territorios, incluida Navarra. Parece razonable que Ciudadanos no se avenga a entregar sin contrapartidas sus votos a Sánchez, en el caso, aún hipotético, de que el PSOE ganara holgadamente las elecciones. Porque Rivera no descarta un futuro Gobierno de centro derecha. De hecho, Ciudadanos siempre sale mejor parado de lo que auguran las encuestas.