Ellison, el más rico del mundo

Durante unas horas, Larry Ellison, fundador de Oracle, se convirtió en el hombre más rico del planeta, superando incluso a Elon Musk. Su fortuna se estima hoy en 350.000 millones de dólares, tras un aumento de 100.000 millones en apenas unos días. ¿Cómo ha logrado semejante acumulación de riqueza?

La explicación comienza con un dato simple: Ellison posee el 41% de Oracle, una de las compañías tecnológicas más valiosas de Estados Unidos. Su capitalización bursátil ronda los 850.000 millones de dólares. Es decir, gran parte de la riqueza personal de Ellison no procede de herencias ni de favores políticos, sino de haber fundado y desarrollado una empresa que presta servicios de enorme valor a millones de compañías en todo el mundo.

Tradicionalmente, Oracle ha sido sinónimo de software empresarial: programas de gestión interna, bases de datos de inventarios, clientes, facturación, recursos humanos o finanzas. Este segmento sigue representando la mitad de sus ingresos. Pero lo que realmente explica el salto en la capitalización bursátil y en la fortuna de Ellison es otro negocio en expansión: la infraestructura en la nube.

Oracle está invirtiendo miles de millones en la construcción de centros de datos, la auténtica arteria de la revolución de la inteligencia artificial. Estos centros proporcionan la capacidad de cómputo necesaria para entrenar y ejecutar modelos de IA. De ahí que compañías como OpenAI o Meta hayan suscrito contratos multimillonarios con Oracle. OpenAI, por ejemplo, carece de centros propios y depende de proveedores externos como Oracle para que ChatGPT funcione. Incluso empresas con infraestructuras propias, como Meta, deben complementar su capacidad con la de terceros debido al cuello de botella que hoy representa el cómputo intensivo en IA. La visión empresarial de Ellison ha sido clara: posicionar a Oracle como proveedor esencial de esta infraestructura. Y el mercado lo ha premiado con una revalorización bursátil que multiplica su fortuna personal.

No se trata sólo de un caso individual. Igual que las grandes fortunas de la última década se construyeron alrededor de la infraestructura de internet, las grandes fortunas de las próximas se forjarán en torno a la inteligencia artificial. Google, Microsoft, Meta, incluso Musk con Grok, compiten por liderar esta nueva ola. Apple, en cambio, parece rezagada.

En definitiva, el mercado está señalando con nitidez cuál será el sector tractor del futuro inmediato. Y quienes, como Larry Ellison, sepan anticiparse y arriesgar capital en esa dirección cosecharán retornos extraordinarios.