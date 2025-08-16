Elogio de la pereza

¿Son ustedes de los que no pueden estar sin trabajar? ¿Les provoca desasosiego? ¿Sentimiento de culpa? La relación entre la mentalidad judeocristiana y el trabajo es tan profunda que ha influido de manera rotunda en la cultura occidental. El trabajo encuentra fundamento teológico desde los textos del Génesis, incluso antes del pecado original: «Tomó, pues, el Señor Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase»; aunque es después de la infracción cuando se convierte en penitencia: «Con el sudor de tu rostro comerás el pan». Tanto en el judaísmo como en el cristianismo, el trabajo se considera una responsabilidad moral. Y aunque ambas religiones valoran el esfuerzo constante, la autonomía y el servicio a los otros, en el cristianismo (especialmente en el catolicismo), se le adjudica, además, una dimensión comunitaria y social. El calvinismo y otras ramas del protestantismo, como bien explica Max Weber en «La ética protestante y el espíritu del capitalismo», promovieron la idea de que el éxito laboral era una señal de la elección divina. Así que, entre unos y otros, condujeron a Occidente a la creencia de que el trabajo casi va por delante del primero de los diez mandamientos… Y es curioso, porque en el mundo grecorromano, el trabajo (sobre todo el manual) se consideraba algo inferior y propio de los esclavos, y en algunas culturas orientales tiene una connotación mucho más espiritual y meditativa y desde luego no siempre ligada a la productividad. Trabajar está muy bien, sobre todo si se consigue trabajar en aquello que se ama… Aunque dudo que aun eligiendo el trabajo que a uno le gusta se logre «no trabajar ni un día», como presuntamente dijo Confucio. Pese a que esa mentalidad judeocristiana tan arraigada y presente en Occidente convierte al ocio y la pereza en puro vicio, yo creo que quien sabe aprovecharlos se vuelve más virtuoso. Según los expertos, esa pereza tan denostada «mejora la creatividad, el fomento de la autorreflexión y la reducción del estrés». Casi nada. Ya ven, toda la vida acumulando ansiedades mientras buscábamos la perfección en el trabajo y resulta que es en la pereza donde se encuentran la paz y las respuestas…