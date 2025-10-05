Las encuestas al servicio del sanchismo

Sánchez necesita ganar tiempo para intentar compensar o revertir la situación catastrófica en que se encuentra. No creo que lo consiga, pero la esperanza es lo último que se pierde. Los escándalos de corrupción y los problemas judiciales que afectan a su familia y al fiscal general del Estado provocan un enorme deterioro electoral. Por otra parte, esa idea de que la corrupción no pasa factura me parece pintoresca y carente de cualquier rigor, porque no se trata de un caso aislado sino de sus dos exsecretarios de Organización y altos cargos de la Administración. Todo ello aderezado con prostitutas y una vida disoluta de algunos de los protagonistas. Este panorama tritura las ideas de regeneración y feminismo con que llegó a La Moncloa. Con posterioridad se conoció que su suegro y sus hermanos regentaban un prospero negocio de prostíbulos y saunas gays. A estas alturas todavía no ha dado ninguna explicación, algo que no solo confirma todo lo que se ha publicado, sino que se ha convertido en su talón de Aquiles, ya que es algo que la oposición utilizará en su contra y se insistirá en que fue financiado por el padre de Begoña desde que se casaron. Desde el primer momento me pareció un grave error que no diera explicaciones.

Hay encuestas serias, rigurosas y profesionales y otras que están al servicio del sanchismo. Al igual que Conde-Pumpido y sus mariachis son el brazo ejecutor de Sánchez en el Constitucional, Tezanos y otros sociólogos o politólogos ponen las encuestas y sus análisis a su servicio. Hay que tomárselas a broma, ya que confirman los intentos agónicos del líder del PSOE de sobrevivir a cualquier precio en los estertores de una legislatura acabada. Es cierto que TeleSánchez espera con ilusión los barómetros de Tezanos para que los ministros salgan a loar al presidente del Gobierno y la armada mediática, formada por los activistas en sus tertulias, ataque al PP dándole consejos para que sea el perrito faldero de La Moncloa. El mejor consejo que puede seguir Feijóo es ignorar al nuevo NO-DO que han organizado en RTVE. La diferencia con el de la dictadura es que no es semanal, sino diario y las 24 horas. Ni con el NO-DO ni con las encuestas fake conseguirá ganar las elecciones.

Francisco Marhuenda. De la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de España. Catedrático de Derecho Público e Historia de las Instituciones (UNIE)