Enésimo fiasco ferroviario

El viaje en tren se ha convertido en una lotería desde el advenimiento del sanchismo hace siete años. La puntualidad no está garantizada ni en la salida ni en la llegada, y las incidencias se encadenan con una regularidad, esta sí, que escandaliza a todos los implicados excepto al ministro Puente y al resto del Gobierno. Ayer, otro bochorno en la línea del AVE Madrid-Andalucía, que quedó cortada por incendio en el vagón de un tren con 210 personas a bordo. Por supuesto, que el relato oficial niega la mayor. Al contrario, Puente celebró ayer mismo el éxito de la alta velocidad con sus 50 millones de viajeros este año y culpó al PP de las averías y los contratiempos en el servicio. El primer responsable del caos pretende convencer a los españoles que todo es una ensoñación y que el tren, bajo su mando, es una historia de éxito. Lo suyo es una falta de respeto y un insulto para todos, especialmente para los que padecen su incompetencia.