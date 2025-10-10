Imborrable aquel 7 de octubre de 2023 de horror y sangre en Israel que desató más horror y más sangre en territorio palestino. Aquel ataque inesperado en el Nova Festival (el festival de la paz) dejó una huella que sigue provocando sufrimiento y desesperanza en el mundo entero. Siempre estaremos con las víctimas, con los inocentes. La violencia, el odio y las salvajadas nunca estarán justificadas en nombre de nada ni de nadie. El ojo por ojo solo garantiza oscuridad. Los daños colaterales son seres humanos que viven al margen de unas ideas políticas que no valen ni una vida humana. Me estremeció el chiste gráfico (de broma no tiene nada) que muestra a Obama y a Biden proponiendo dialogar a Hamás, organización que solo responde amenazando con violencia, hasta que Trump, que amenaza con violencia, consigue que Hamás proponga dialogar.

Lamentablemente los grandes cambios en la humanidad han estado marcados por guerras, revoluciones y violencia. Como leí una vez, algo que considero totalmente absurdo y gratuito: sin derramar sangre, la historia no avanza. ¡Basta ya! En España sabemos bien lo que significan el terrorismo, secuestros y asesinatos. Conocemos el dolor de la pérdida, sin ningún otro resultado que el eterno sufrimiento, familias desmembradas, llantos incesantes. En el próximo Día de la Hispanidad homenajeamos a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que nos protegen, y celebraremos nuestra lengua común y el respeto a los derechos humanos.

Hoy iniciamos otro camino a la esperanza: una nueva edición del Camino de Santiago adaptado organizado por la Fundación También. Desde 2004, esta iniciativa pionera apuesta por el deporte inclusivo: personas con y sin discapacidad superarán cinco etapas accesibles, en una experiencia imposible de olvidar. El lunes, al llegar a Santiago, pediremos al Apóstol fuerza e inspiración para que venzamos el desánimo y que la ansiada paz frene la devastadora violencia que golpea al mundo.

Pese a todo, el entendimiento siempre es la mejor opción.