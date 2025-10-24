Estética de la corte inmunda Raúl

Símbolos son las grandes glorias de las naciones y por lo mucho que representan y la fuerza que tienen en nuestras sociedades se les levanta monumentos, pues ayudan a hacer amables y prestigiosos a los países que los engendran o acogen y entre sus fronteras pudieron ejercitar sus encomiables labores. A modo de faro, simbolizando la importancia de un territorio, suelen respetarse y cuidarse sus entornos, las casas donde vivieron o las estatuas alzadas en homenaje a quienes hicieron grandes tales territorios, por la espléndida gesta que realizaron y entregaron primero a sus conciudadanos, luego al mundo entero, a manera de hazañas, no tanto bélicas sino de las artes, las ciencias o el pensamiento. Tal es la gran obra de Cervantes, pues el Quijote es la novela más editada del mundo, en infinidad de lenguas. Así que don Miguel de Cervantes se transforma, como la bandera, en emblema patrio de España e incluso de parte de Iberoamérica, sobre todo en quienes aman las letras y la misma lengua emplean, figuras compartidas, como antecesores amables, memorables. Precisamente, en el Barrio de las Letras, donde vivió en Madrid, se pueden seguir bien sus huellas ya que se contempla el lugar donde vivió en la calle de las Huertas o donde acabó sus últimos días, así como el convento de las Trinitarias, donde quiso ser enterrado después de ser liberado por aquellos caritativos frailes trinitarios, tras certificar su impecable comportamiento (no según es calumniado cinematográficamente por alguno de cuyo nombre no quiero acordarme). Miles y miles de turistas hacen giras guiadas por aquellas calles que también transitaron San Juan de la Cruz, Lope de Vega, Calderón o Quevedo, entre una gran multitud de genios, como Espronceda, Bécquer, Valle Inclán, Galdós, Pardo Bazán, Ramón y Cajal y tantos otros.

Sin embargo, en un país como España, que tanto se ha desarrollado en las últimas décadas, llamará la atención al visitante observar en dicha zona, tan emblemática, a manera de un cuadro de Tàpies los suelos, con texturas o formas indefinidas, impregnados de vómitos, orines de varones o perros y otros restos de excrecencias varias, así como en los rincones inmundicias variadísimas, plásticos, botellas... Incluso pirámides de deshechos junto a los contenedores de reciclaje, cajas y otros objetos, un día y otro. Algunos dirán, como advertía mi amigo Nunzio, visitante siracusano, según le iba mostrando los lugares fundamentales de nuestra cultura, que le recordaban por su aspecto a Nápoles o Palermo, en lo mejor y en lo peor, es decir, también en la suciedad.

No siempre fue así y hubo tiempos en que los alcaldes quizás no pretendían tanto resultar celebridades, sino que se paseaban por las calles que gobernaban y observando con sus propios ojos los problemas para intentar resolverlos. En muchos barrios esto no sucede; sí en el corazón de España, maltrecho, herido por lo feo. No es grato, como sucedió a quien este texto escribe, tomar unos calamares en la Cervecería Alemana, lugar célebre que acogió tantísimas tertulias literarias e incluso a Hemingway, y ver salir corriendo a los camareros que pretenden espantar las ratas que de las alcantarillas salen a pasear cada anochecida entre las terrazas de turistas que toman una cerveza a la fresca. Hubo tiempos en que todas las calles –no solo algunas– se regaban bien a diario para hacer desaparecer las enojosas manchas abstractas que con feos cuadros nos amenazan. ¿Serán performances o happenings del cercano museo de arte contemporáneo?

En las últimas tres décadas hemos visto demasiadas reformas de la Puerta del Sol y las calles adyacentes, observando cómo costosísimas planchas de granito eran trituradas y arrojadas a los contenedores sin ser recicladas, incluso las que podían seguir siendo útiles: triste ejemplo antiecológico es el continuo derroche de las grandes urbes. Los alcaldes suelen querer intervenir en el centro neurálgico de la ciudad porque sus actuaciones son más visibles, impactantes, aunque a menudo resulten innecesarias, mientras desasistidas quedan otras barriadas laterales. No es algo que solo afecte a la capital del reino, en muchas poblaciones sucede. Acciones de renombre o pompa, que se vean, dejando a menudo sin hacer lo más necesario en zonas tal vez marginales o marginadas por las actuaciones municipales.

Para leer bien el Barrio de las Letras conviene su pulcritud, pues es belleza que como bandera nuestra fama pregona, buena o, mala, cuando se empuerca. Pena es ver a España juzgada como un país guarro porque en buena parte de nuestras ciudades la limpieza se mantiene espléndida. Madrid debe ser ejemplar.

Los ciudadanos observan, con el paso del tiempo, más la eficiencia que la banal magnificencia. Y esto no solo es cuestión de estética, sino también de ética. Porquería manifiesta, más que un mero aspecto superficial, dejadez, abandono. Junto a problemas higiénicos o de salud deviene una cuestión ética, porque una metrópoli que ostenta el centro de la bandera no puede ni debiera ser cerda, sino pulcra, bella.

Ilia Galán Díez.Catedrático de Estética y Teoría de las Artes en la Universidad Carlos III de Madrid, Profesor Invitado en la Universidad de Harvard (2025).