Los excesos de Hacienda

Del dicho de «Hacienda somos todos» a la sensación que tienen la mayoría de contribuyentes de que en realidad «trabajamos para Hacienda», no hay término medio. Lo denuncia en una entrevista en LA RAZÓN Christopher Wales, exasesor fiscal de Tony Blair y Gordon Brown, que acaba de publicar «Hacienda contra el pueblo», un alegato en defensa de los derechos de los ciudadanos ante los excesos recaudatorios, intervencionistas y confiscatorios del Gobierno. Una denuncia exhaustiva de las violaciones de derechos por parte de la Hacienda española, que oculta datos y persigue únicamente recaudar cada vez más sin correspondencia recíproca en similares términos. Además, acusa a la Justicia de estar amañada en favor de estas prácticas y carga especialmente con el sistema de bonificaciones de los inspectores: «Solo buscan ganar más, no la eficiencia». Un pagar y callar, vamos.