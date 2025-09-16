El Gobierno de la apología del desorden y del postureo moral

Jean-Paul Sartre (1905-1980), icono de la síntesis del existencialismo con el marxismo, algo que no pone en solfa ni su brillantez ni su cinismo, defendía que «la violencia es injusta según de dónde viene». Todo un tratado de postureo moral condensado en una frase. Pedro Sánchez, que sí sabe quién fue el filósofo francés aunque lo haya leído poco, podría ser uno de sus alumnos más aventajados. Al frente del Gobierno, acaba de hacer toda una apología del desorden –violencia para algunos–, como último recurso hasta ahora para recobrar resuello político. Los más perspicaces esperaban que el inquilino de la Moncloa iniciara el curso político con un contraataque, pero casi nadie imaginaba –quizá ni él mismo– que aprovecharía la violencia, animada por Podemos, como recurso. La Vuelta Ciclista a España tuvo que cancelar la última etapa, por las calles de Madrid, por los incidentes violentos –de mayor o menor intensidad– protagonizados por grupos propalestinos que protestaban por la catástrofe de Gaza. En las calles de Madrid también había, al mismo tiempo, miles de personas que solo querían participar de la fiesta ciclista, lo que no impide que puedan ser solidarios –de forma pacífica– con los palestinos de Gaza. Sánchez, en seguida, no solo ha celebrado, sino que ha apoyado las protestas, lo que incluye lo ocurrido, los incidentes, sin olvidar a los policías heridos por alborotadores no pacíficos. El presidente, de esa manera, encabeza un Gobierno –lo nunca visto en una democracia– que hace apología del desorden y abraza un más que cierto postureo moral que, sin duda, en Europa y más allá de Europa, será visto cada vez con más recelo. De hecho, España empieza a ser insignificante en el escenario internacional. Sánchez, además, interpreta que la inmensa mayoría de los españoles apoya y está orgullosa de interrumpir la Vuelta Ciclista. Muy aventurado por su parte. En España, la simpatía por la causa palestina puede ser mayoritaria, con más o menos razones, pero eso no significa estar de acuerdo con algaradas, desorden y actos violentos. Hay una larga tradición moderna, desde la conjura judeomasónica que invocaba Franco a los orígenes marxistas de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), de Yasir Arafat (1929-2004), que todavía encandila a la izquierda más radical, aunque Hamás sea todo lo contrario. Sánchez cree que ha encontrado en la causa de Gaza una bandera que oculte sus problemas internos y que pueda ser el principio de su renacer político. Es posible, sobre todo si abraza como parece la cínica doctrina sobre la violencia de Sartre.