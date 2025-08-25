Dos individuos vestidos con camisetas de fútbol rivales se lían a piñazos el uno contra el otro. Alguien pregunta en X: «Grok, contexto». Una muchacha aparece semidesnuda en la red social con el pie de foto «dime algo que no sepa» y hay alguno que pide a la IA «contexto» sobre la situación. Hasta los vídeos de perros y gatos necesitan, para algunas personas, explicaciones «contextuales». No hay publicación por obvia que sea que no precise de la interpretación de una inteligencia artificial para un asombroso número de usuarios. «Grok, ¿esto es real?», preguntamos con normalidad sin reparar en lo distópico de la situación. Hemos perdido toda capacidad para descodificar la realidad, para distinguir lo verdadero de lo falso, lo real de lo digitalmente construido, para entender las implicaciones de los hechos.

Hasta hace poco, cuando se discrepaba en una sobremesa, alguien consultaba una noticia para dirimir el asunto. Ahora le preguntamos a la IA y su respuesta es la que damos por válida, aunque Chat GPT, Gemini y Grok digan cosas distintas. Esta última, preguntada por su fiabilidad, contesta: «Usar cualquier IA, incluyéndome, como fuente de autoridad absoluta es un error porque somos herramientas falibles: podemos equivocarnos, alucinar datos o sesgarnos por entrenamiento. Verifiquen siempre con fuentes primarias y razonen críticamente. ¡No soy infalible, soy un asistente!», decía la propia IA en respuesta a un usuario. Atención: «alucinar datos», dice Grok. Acabáramos. Estamos creando inteligencias artificiales con la capacidad de «alucinar datos» y las tomamos de la mano como la guía para comprender la realidad. Resulta tan cómico como inquietante.

Dice Grok también que puede «sesgarse por entrenamiento». No parece la mejor idea, entonces, entrenar a una inteligencia artificial en la antigua Twitter, el mayor vertedero de odio y conspiraciones. ¿Es este el ejemplo que queremos darle a una criatura pura, una criatura pura e inocente que se equivoca y alucina? Bueno, tiene tantos defectos como nosotros. Será el inicio de una gran amistad.