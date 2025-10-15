Me hago CIS

Tezanos está que no puede aguantarse. Padece incotinencia sociológica, y a cada rato necesita ir al excusado, que es una encuesta líquida a la que llama CIS; Tezanos se hace CIS sin parar y ya no sabe cómo. No pocos médicos y pocos comentaristas de lo que sea han diagnosticado hace tiempo que tiene cistitis crónica, una molestia sin cura posible hasta que continúe al mando.

Nuestro hombre lo mismo pregunta por la tortilla de patatas con cebolla que por Gaza o por Franco, al cabo son temas digestivos que provoca según en quién un mal viaje estomacal. Aunque lo importantes es el final, cuando entra a matar, ya mareado el morlaco, que ni Morante de la Puebla el domingo, y pregunta a quién va a votar, de tal manera que el que responde ya no sabe lo que está contestando y así luego Tezanos y su cistitis se meten en la cocina con ingredientes que puede usar a su antojo, como el que juntó el melón y el jamón, que a mala hora.

Tezanos es un artista lo más cercano al urinario de Duchamp, por lo que pueda pasar, como los que en los restaurantes se sienten más seguros cerca del baño, y porque el resultado es tan dadaísta que pocos dan crédito a lo que están viendo, el envés de otras realidades. Somos nosotros, el vulgo agnóstico, los que no creen al visionario que nunca acierta, como aquel Paco Porras que leía el futuro en las hortalizas, ahora resucitado por Tamara.

Lo sensato sería pensar que nuestro hombre envía a Moncloa los resultados de verdad y sirve al resto las mentirijillas para regocijo periodístico. Ya sabemos que se gasta el dinero de esos impuestos que vuelven en encuestas con resultados «fake», pero sus jefes le pedirán los datos antes de que pasen por la picadora, digo yo, porque si no ¿para qué? Presupongo que hay un CIS A y un CIS B que se sirve en efectivo. Ya saben que el PSOE le saca 15 puntos de ventaja al PP mientras no paraban de salir «pulseras para la puta». Vamos, que si Ábalos siguiera en el Gobierno saldría el más valorado. Y es que es para hacerse CIS.