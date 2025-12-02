No hay acto de gobierno sin tara

El Gobierno vendió con despliegue de medios el acuerdo de subida salarial para los empleados públicos. El Ministerio de la Función Pública y los sindicatos UGT y CSIF lo firmaron con la presencia del presidente Pedro Sánchez, que luego posó sonriente para la foto. El compromiso supondrá un alza de un 11% en cuatro años. Hasta aquí, miel sobre hojuelas para una administración que atrae las malas noticias como un imán. Que Comisiones Obreras hiciera mutis ya aportó una gota de amargura. Y desde ayer sabemos que el compromiso tampoco convence a los altos funcionarios. La Federación Española de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca) ha denunciado que la mejora en las nóminas pactada es un «fraude de ley» por «fijar un horizonte que va más allá de la legislatura». Parece un imposible un acto de gobierno sin tara.