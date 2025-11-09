Hoy, la Almudena: una fecha destacada en la Historia

Hoy 9 de noviembre es una fecha señalada en la historia contemporánea y una gran fiesta del calendario litúrgico para la Villa y Corte de Madrid, la capital de España: es la Virgen de la Almudena, su Patrona desde 1908 por decreto del Papa San Pío X. Su multisecular historia se entrelaza con la tradición y la leyenda, que tiene su centro en el hecho histórico del descubrimiento de su imagen en el siglo XI, cuando Alfonso VI de León y Castilla, tras reconquistar Toledo el 6 de mayo de 1085, –cumpliendo una promesa efectuada por él– vuelve a la Villa a intentar encontrar la imagen oculta de la Virgen. Será el 9 de noviembre de 1085, apenas cinco meses después, cuando, al pasar ante un lugar de la muralla que rodeaba, como era habitual, a los recintos militares musulmanes, se desprenderán unos fragmentos del muro que protegían la imagen de la Virgen que había sido escondida tres siglos antes, al comienzo de la invasión musulmana, para evitar su destrucción. La denominación de Almudena procede de aquellos tiempos de dominio musulmán, pues «al-mudayna» es la denominación propia de los recintos protegidos por esas murallas. Resulta interesante comprobar que esa fecha «9 de noviembre» tiene una especial presencia en acontecimientos históricos contemporáneos, y todos ellos de la mano del Papa san Juan Pablo II. Uno de ellos es el sucedido el 9 de noviembre de 1982, cuando el Papa se despidió de España al concluir la primera de sus cinco visitas apostólicas a nuestro país, comenzada el 31 de octubre. Lo hizo desde el «Finisterrae» europeo, con un memorable discurso dirigido a Europa desde la Catedral de Santiago de Compostela: «¡Europa, sé tú misma! ¡Revive tus raíces cristianas…!». Y singular coincidencia será que también en esa misma fecha, 9 de noviembre (de 1989), se desmoronaba el Muro de Berlín que dividía la Europa Occidental de la Europa comunista desde 1961. Aquel extraordinario acontecimiento sucedido en la fiesta de la Virgen de la Almudena había tenido directa relación con la consagración a su Inmaculado Corazón pedida por la Virgen en Fátima en 1917 y efectuada por el Papa tras coincidir la fecha de su atentado –el 13 de mayo de 1981– con la de su fiesta. Y proclamar que «en los designios de la providencia no hay meras coincidencias». A su vez, la consagración de la catedral de la Almudena de Madrid la efectuó en 1993, lo que confirma que sin duda fue el instrumento elegido por la Virgen María para cumplir sus inescrutables designios. Desde Madrid y Santiago, para España, Berlín, Europa y todo el mundo.