Incapacidad

Estos días estoy mareada. Y con ruidos en los oídos. Esto es algo que aparece y se queda, sin avisar. Lo que tengo son vértigos, muy de vez en cuando y, todos los días, tinnitus. Todos los días percibo un sonido en la cabeza sin que haya ruido fuera. Es un zumbido, un chirrido metálico que me acompaña siempre desde febrero. Y también padezco de vértigos, esa sensación de que el mundo se mueve y gira. A veces, tienes la percepción de que tu cerebro se tumba y tus ojos están en tu nuca. No traten de entenderlo, es un poco loco.

Pero, si los tienen, sabrán que es muy incapacitante. Sabrán que hay momentos en los que es muy complicado seguir con tu vida, trabajar, caminar, subirte a un coche, ir en autobús.

En febrero, sufrí un trauma. Eso no significa nada más que algo me pasó que amenazó mi bienestar mental. Algo que rompió mi estructura mental y emocional en ese instante. Un evento inesperado. Un vacío que no esperaba. Una angustia en cascada. Y ocurrió.

Todo eso no se entiende fuera. Por más que lo expliques, no se entiende bien. Hay mucha gente que transita por la vida así, todos los días. Hay gente que puede, más o menos, pasar sus días.

Les cuento esto porque, una tarde de estas, acabé en un perfil de Instagram que se llama «Crónicas de una crónica», la historia de una mujer que padece de inmunodeficiencia y que se pasa muchas horas en los hospitales. Y, resulta, que le ha preguntado a ChatGPT por la discapacidad. No se contempla lo nuestro.

No voy a pedir que nadie nos dé una paguita y nos deje en casa, en absoluto. Cada ser humano que sufre todos esos efectos sabe que hay días mejores y peores, y muy malos o llevaderos. Que ni todos los días es insufrible, ni todos lo has normalizado. Porque eso es lo que haces: acostumbrarte a sentirte mal.

Hay un montón de gente que padece patologías que le hacen difícil amanecer. La incomprensión, la frivolidad, no ayudan. Un poquito de empatía estaría guay. Es que mañana te puede pasar a ti, bro.