Insoportables

El otro día entrevisté a la mamá de una niña con Síndrome de Down. Una mujer hermosa con una nena de tres años y medio que había pedido a través de su perfil en redes un poco de empatía. Su cría empezaba en el colegio, en un colegio inclusivo donde tendría que estar mezclada con niños «normativos». A mí tampoco me convence ese término, pero es lo que hay.

El caso es que conté su caso en la radio, sus inquietudes sobre el día a día de su cría en el colegio. Mostraba esos primeros instantes de ilusión, con su uniforme verde y granate a cuadros, con su coleta recogiendo su largo flequillo rubio, de esas coletitas con lazo para que el pelo no se te venga a la cara. Con su mochila enorme y todas sus ganas. Así que pide su mamá que sean empáticos los compañeros, solicita muy amablemente que esos papás tengan el cuidado suficiente para que su nena reciba amabilidad. La entrevisto, me cuenta que su hija va a pasar muchas horas en terapia tratando de encajar, mientras el resto puede ir al recreo sin problemas, sin gastar su tiempo en nada más que jugar.

Es evidente que la balanza no está equilibrada entre los casos. Y, en la entrevista, servidora (experta en saltar en los charcos) comenta, medio en broma, si no debería ser al revés: si no deberían ir a terapia esos niños «normativos» para acostumbrarse a la diversidad, si no sería conveniente cambiar las tornas para que no tenga que encajar esa pequeña Down y que sean los otros compañeritos los que aprendan preventivamente. Las reacciones, algunas, fueron nauseabundas. No solo porque resulta que la gente no sabe admitir una media broma, o una concesión a la mamá. Es que les pareció fatal todo. Y esa mamá se entretuvo en dar explicaciones a todos esos comentarios en Instagram de ofendiditos de turno que no descansan ni con una nena Down. Y no, no es que sus niños tengan que ir a terapia (algo que les pareció una falta de respeto), no. Los que tienen que ir son todos Vds. Les vendrá bien, ya lo verán. Igual consiguen ser menos insoportables e inhumanos.