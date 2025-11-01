Instrumentalizar el dolor

La Audiencia Provincial de Madrid ha respaldado de nuevo la gestión en las residencias de ancianos por parte de la Comunidad de Madrid durante la pandemia de covid. El tribunal ha desestimado dos recursos de apelación que pedían reabrir las causas archivadas sobre los protocolos de derivación hospitalaria. Nadie ha aportado elemento alguno que rebata que la atención fue «adecuada», como ha establecido el fallo. Según las cifras oficiales, los juzgados madrileños habían archivado 92 denuncias a finales del pasado año para un total de 143. Ni siquiera el papel sombrío de la Fiscalía en la agitación de estas demandas ha logrado remover la verdad judicial. Por supuesto, nada de todo esto provocará la mínima reflexión del Gobierno y de la izquierda consagrados a hurgar en el dolor e instrumentalizar la tragedia en uno de los actos más miserables y viles que se recuerda en la política española.