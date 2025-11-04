La interminable pesadilla sanchista

Así que ante la mayor catástrofe de origen natural sucedida en España en un siglo, el gobierno de la Nación no tiene ninguna responsabilidad, ya que ésta recae exclusivamente en el presidente de la comunidad autónoma, en este caso la valenciana. ¿Qué tipo de Estado es el que establece esa distribución competencial? Desde luego no es el definido por la Constitución y la legislación vigente aplicable al caso, y que llevó a que Sánchez afirmara cuando la catástrofe estaba desencadenada que “si necesitaban ayuda, que la pidieran”. Como si esa tragedia fuera algo ajeno al gobierno de España en plena coherencia con su patética huida de Paiporta, que causa vergüenza ajena contemplarla. Y que, sin embargo, organiza en exclusiva un acto de homenaje a las víctimas en Valencia sin contar para nada con la Generalitat Valenciana: Es decir, que tiene toda la competencia para homenajear a las víctimas de la catástrofe y no tenía ninguna para evitar o paliar su tragedia (..!). Fue un presunto acto de homenaje, organizado con toda la intención política para que seleccionando a las asociaciones, algunas de las víctimas profirieran todo tipo de insultos hacia Mazón, convirtiendo un presunto “funeral de Estado” en un lamentable y doloroso acto político “progresista” con el gobierno cual espectador de todo lo sucedido aquel dramático 29 de octubre. Sentado todo lo cual, llama la atención que Mazón anuncie su dimisión un año después, coincidiendo precisamente con el día en el que el Fiscal General sanchista inicia su comparecencia ante el Tribunal Supremo para ser juzgado, acusado de haber cometido graves delitos al servicio del interés político del gobierno. Ahora el Pp debe pactar con Vox el sucesor de Carlos Mazón, que deberá someterse al preceptivo debate de investidura en las Cortes Valencianas. Esa necesidad de pactar con Vox es ocasión para establecer entre Feijóo y Abascal una relación de cooperación adecuada, y ante todo sin complejos, ante las acusaciones de quienes están en el poder nada menos que gracias al apoyo de Otegi y hasta ahora de Puigdemont. Además de la “Suma” de todas las siglas comunistas repartidas por el territorio nacional. Todo muy “progresista” sin duda. Por si fuera poco lo sucedido en la jornada de ayer, el juez del Tribunal Supremo competente en la causa de la trama corrupta para comprar las mascarillas durante el confinamiento del estado de alarma -que es la que dio origen a lo que hoy se conoce como el “caso Koldo”- ha anunciado el comienzo del juicio a Ábalos, Aldama y Koldo García. Por el bien común de los españoles y el interés general de España que acabe cuanto antes esta pesadilla sanchista.