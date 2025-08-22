Aquellos que hubieran hecho planes para disfrutar de la costa sur de la isla de Lanzarote tendrán que aguardar hasta el 31 de agosto o bien cambiar de destino. La razón es que el Gobierno ha prohibido la navegación en esa parte de la costa para proteger el descanso de Pedro Sánchez en la Residencia Real de La Mareta, donde disfruta de sus vacaciones junto a gran parte de su familia. Adelantamos en su momento que el presidente se aseguró el mayor despliegue de seguridad desde que está en Moncloa. La animadversión popular que provoca su figura, ya inocultable, aconsejaba el blindaje y la nula exposición pública. Lo que no intuíamos es que ese afán de reserva llegaría hasta el extremo de «privatizar» un espacio público que es de todos. Habría que haber escuchado al sanchismo si la cacicada hubiera sido del PP. «El Estado soy yo» ha tomado cuerpo en Isla Presidente, antigua Lanzarote.