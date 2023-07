Con la izquierda no hay milagro económico

La economía nacional anda sumida en una dinámica de agudización de sus desequilibrios. La poderosísima propaganda oficialista maniobró con habilidad en la campaña electoral en pos de robustecer un imaginario colectivo de éxito y bienestar gracias a las políticas de Pedro Sánchez. Hemos reiterado en múltiples ocasiones en estas páginas de opinión que los datos fríos, las estadísticas nacionales y europeas, no respaldan esa narrativa por lo demás capciosa. No se trata de alentar escenarios depresivos rayanos en el apocalipsis financiero, sino en verificar y argumentar un diagnóstico real del panorama que, por lo demás, afecta a más españoles cada día. Como ya se había anticipado por la evolución de las magnitudes macro, y se había conjeturado por distintos servicios de estudios y otros organismos, la economía española se asoma ya a una desaceleración incontestable que acarreará consecuencias. El crecimiento se ha ralentizado al 0,4% en el segundo trimestre del año (frente al 0,5% del primero) y adelanta un frenazo de la actividad hasta diciembre. Mientras la demanda nacional ha mejorado levemente, pero persisten los síntomas de estancamiento de los últimos tres trimestres, resulta especialmente alarmante la caída de la demanda externa expresada en un desplome de las exportaciones de bienes y servicios. Mal que nos pese a todos, y nadie puede celebrar este escenario, el país no es la locomotora económica de la Unión Europea ni el Gobierno está en condiciones sinceras y objetivas de presumir de un balance eficiente provocado por una fórmula magistral que es quimérica. Tampoco la inflación se ha comportado como los españoles necesitan por más que Moncloa se haya empecinado en jactarse de su evolución. El IPC adelantado ha subido al 2,3% en julio, cuatro décimas por encima de junio, con la subyacente en tres décimas al alza hasta el 6,2%, superior a la de julio de 2022, cuando los precios subieron un 10,8%, a niveles récord. El coste de la vida está muy lejos de haber enfilado una etapa favorable. La inflación acumulada bajo el gobierno de Sánchez, por encima de la media europea, ha provocado estragos en empresas y hogares. España sufre mucha mayor pérdida de salarios reales y poder adquisitivo. Es el país de la UE que menos renta per cápita ha ganado desde que gobiernan socialistas y comunistas. En estas circunstancias el triunfalismo de la izquierda resulta irrespetuoso para esa mayoría de españoles que se sacrifican para llegar a fin de mes, como clamó la propia vicepresidenta Yolanda Díaz en la campaña. Las políticas económicas de Sánchez no han conseguido que la vida nacional sea más próspera, ni siquiera con el rescate encubierto de los fondos europeos y años de estímulo monetario sin precedentes. Vivimos dentro de una burbuja que estallará más pronto que tarde y nos cogerá con una deuda incontrolada e inmanejable. De hecho, la izquierda ya señala al BCE y la normalización de tipos como culpables de la tormenta en ciernes. La venda antes que la herida.